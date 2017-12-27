Rüzgar Çetin 6 bin lira ile kurtuldu

10 YIL HAPSİ İSTENİYORDU



PARA CEZASI

Rüzgar Çetin'in muşta ile yaralama davasında yeni gelişme



OLAYIN GEÇMİŞİ

İdil Janet Demiray

Ahmet İhsan Tigrel’e muşta ile vurduğu iddia edilmişti. Rüzgar Çetin’in ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıla kadar hapsi istenmişti. 5’inci duruşma dün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeydi.Avukatı, Rüzgar Çetin’in muşta değil, kül tablası kullandığını, tehdit ve hakarette bulunmadığı söyledi. Mahkeme, Rüzgar Çetin’e ‘kasten yaralama’ ve Ahmet İhsan Tigrel’e tehdit mesajları gönderme suçlarından toplam 6 bin lira para cezası verdi. Ahmet İhsan Tigrel’in de bin lira adli para ceza ödemesine hükmedildi.Beşiktaş'taki bir kulüpte 2013 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, Rüzgar Çetin müşteki Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Olayın ardından çıkan kavga görevliler tarafından ayrıldı ve Rüzgar Çetin olay yerinden ayrıldı. 15 dakika sonra olay yerine dönen Rüzgar Çetin, kapıda beklediği Ahmet Tigrel'in üzerine saldırdı; muşta ile yaraladı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması ile Rüzgar Çetin hakkında "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Ahmet Tigrel hakkında ise "hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.