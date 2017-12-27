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Rüzgar Çetin 6 bin lira ile kurtuldu

​Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Kasım 2013’te Beyoğlu Asmalımescit’te bir kavgaya karışmıştı

27 Aralık 2017, Çarşamba 06:20
Rüzgar Çetin 6 bin lira ile kurtuldu

10 YIL HAPSİ İSTENİYORDU


Ahmet İhsan Tigrel’e muşta ile vurduğu iddia edilmişti. Rüzgar Çetin’in ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıla kadar hapsi istenmişti. 5’inci duruşma dün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeydi.


PARA CEZASI


Avukatı, Rüzgar Çetin’in muşta değil, kül tablası kullandığını, tehdit ve hakarette bulunmadığı söyledi. Mahkeme, Rüzgar Çetin’e ‘kasten yaralama’ ve Ahmet İhsan Tigrel’e tehdit mesajları gönderme suçlarından toplam 6 bin lira para cezası verdi. Ahmet İhsan Tigrel’in de bin lira adli para ceza ödemesine hükmedildi.

Rüzgar Çetin'in muşta ile yaralama davasında yeni gelişmeRüzgar Çetin'in muşta ile yaralama davasında yeni gelişme


OLAYIN GEÇMİŞİ


Beşiktaş'taki bir kulüpte 2013 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, Rüzgar Çetin müşteki Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Olayın ardından çıkan kavga görevliler tarafından ayrıldı ve Rüzgar Çetin olay yerinden ayrıldı. 15 dakika sonra olay yerine dönen Rüzgar Çetin, kapıda beklediği Ahmet Tigrel'in üzerine saldırdı; muşta ile yaraladı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması ile Rüzgar Çetin hakkında "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Ahmet Tigrel hakkında ise "hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.
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