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Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu 8 ay sonra balayına çıktı

Rüzgar Erkoçlar-Tuğba Beyazoğlu çiftinin aşk tatili dün başladı

25 Mayıs 2018, Cuma 15:21 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 15:29
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Beş yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, geçtiğimiz eylül ayında makyöz Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, işlerinin yoğunluğundan dolayı balayı yapamamıştı. İkilinin balayı dün başladı.

KAŞ TATİLİ

Rüzgar Erkoçlar, kiraladıkları villanın adresini açıklamak istemedi. Ama dikkatli takipçileri, ikilinin Antalya Kaş'ta olduğunu ortaya çıkardı. 


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