Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu 8 ay sonra balayına çıktı
Rüzgar Erkoçlar-Tuğba Beyazoğlu çiftinin aşk tatili dün başladı
Beş yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, geçtiğimiz eylül ayında makyöz Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, işlerinin yoğunluğundan dolayı balayı yapamamıştı. İkilinin balayı dün başladı.
KAŞ TATİLİ
Rüzgar Erkoçlar, kiraladıkları villanın adresini açıklamak istemedi. Ama dikkatli takipçileri, ikilinin Antalya Kaş'ta olduğunu ortaya çıkardı.