Ryan Babel bedavaya geldi, Beşiktaş'ı taşıyor!

Erdinç Şahin

adeta ikinci baharını yaşıyor. Teknik direktöryönetiminde son dönemde performansı zirveye çıkan Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı takımın başarısının en önemli aktörü olarak dikkat çekiyor.4 Ocak 2017'de Deportivo'dan bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'ın saflarına katılanmaçındaki müthiş performansını 2 golle taçlandırdı. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 9 gol, 3 asist ve Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol 1 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcu, adetaeski günlerinden örnekler verirken, otoritelerin de beğenisini kazandı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Babel'in bu performansıyla dünya devisol kanadında görev yapabileceğini iddia ediyor.Performansıyla'na yeniden çağrılan yıldız oyuncu, geçen sezon da (6 aylık dönem)'nde 8 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.