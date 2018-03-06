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Ryan Babel bedavaya geldi, Beşiktaş'ı taşıyor!

Beşiktaş'ın 4 Ocak 2017'de devre arası transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı takımı adeta taşıyor.
 

Ryan Babel bedavaya geldi, Beşiktaş'ı taşıyor!
Beşiktaş'ta Ryan Babel adeta ikinci baharını yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son dönemde performansı zirveye çıkan Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı takımın başarısının en önemli aktörü olarak dikkat çekiyor.
 
4 Ocak 2017'de Deportivo'dan bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'ın saflarına katılan Ryan Babel, Trabzonspor maçındaki müthiş performansını 2 golle taçlandırdı. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 9 gol, 3 asist ve Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol 1 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcu, adeta Liverpool'daki eski günlerinden örnekler verirken, otoritelerin de beğenisini kazandı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Babel'in bu performansıyla dünya devi Barcelona'nın sol kanadında görev yapabileceğini iddia ediyor.
 
Performansıyla Hollanda Milli Takımı'na yeniden çağrılan yıldız oyuncu, geçen sezon da (6 aylık dönem) Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu. 
 


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