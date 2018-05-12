Ryan Babel için flaş teklif! 13 milyon Euro...

OYUNCU SATIŞINDAN KAYNAK

RYAN BABEL’E SORULACAK

SIRF PARA İÇİN SATMAYIZ

Erdinç Şahin

Teklife sıcak bakan Siyah-Beyazlı yönetim, Hollandalı yıldızın gitmek istemesi halinde transfere onay verecek.Şampiyonluğu mucizelere,hedefini ise başka takımların insafına bırakan, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ı en çok kaygılandıran konu, 40 milyon euroyu bulan Devler Ligi gelirinin bu sezon kasaya girmeme ihtimali… FFP kıskacından kurtulan Kartal, bu kez de düşük bir bütçeyle hareket etmek zorunda kaldı. Ayağını yorganına göre uzatmak isteyen yönetim, oyuncu satışından da ciddi bir gelir bekliyor.Doktor, iyi olacak hastanın ayağına gelir misali Beşiktaş’aoldukça cazip bir teklif geldiği öğrenildi. Kadrosunda Belçikalıile Brezilyalı Pato’yu bulundurantakımı, Siyah-Beyazlılar’ın kapısını 13 milyon euroluk bir teklifle çaldı. Başkanve yönetimin teklife sıcak baktığı vede fikrini aldıktan sonra transfere yeşil ışık yakabileceği öğrenildi. Orman, transferin gerçekleşmesi için Babel’in gitmek istemesini ön koşul olarak sundu.Başkan'ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi: “Geçen sezon devre arasında Deportivo’dan bedavaya aldık. Son yılların en isabetli devre arası transferi oldu. Bize çok şey kattı, biz de ona… Beşiktaş büyük ailedir. Sırf para için, futbolcumuzun mutlu olmayacağı bir teklife onay vermeyiz. Burada imzalar kalplere atılır. Ayrılan isimlerin hala kendini Beşiktaş’ın bir parçası olarak görmesi buna güzel bir örnek. Teklif iki tarafı da tatmin edecekse olur, hayırlısı.” (Güneş)