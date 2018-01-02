Ryan Babel yuvadan uçuyor!

BABEL ÇİN YOLCUSU

GİTMEK İSTEMİYOR AMA...

Erdinç Şahin

’ta bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyerinde adeta ikinci baharı yaşayan, bir anda transfer döneminin gözdesi olmuştu.Kara Kartal’da çıktığı 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuna, Çin Ligi’nden menajerler aracılığıyla 14 milyon Euro’luk (59 milyon TL) teklif gelmişti. Bu öneriyi değerlendirmeye alan Başkan’ın, konuyla ilgili kararını verdiği bildirildi. Yeni yıla kızları ve yakın dostlarıyla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti’nde giren Başkan’ın, konuyla ilgilenen Asbaşkan’e, teklifin yazılı getirilmesi halinde bu öneriye sıcak bakacaklarını ilettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Güner’in, teklifi kulübe getiren menacere Başkan’ın talimatını tekrarladığı ve öneriyi resmen getirmesini istediği öğrenildi.Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.1 milyon Euro (9.5 milyon TL) kazanan’e,kulübünden 4.5 milyon Euro’luk (20.5 milyon TL) maaş önerildiği belirtildi. Tatilinideğerlendiren Hollandalı futbolcunun, 2 kat fazla maaşa rağmenayrılığa olumsuz baktığı ancakkendisiyle ilgili vereceği karara uyacağı ifade edildi.