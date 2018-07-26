Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için oluşturduğu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbul'da yaşadığı için kendisini şanslı bir insan olarak nitelendirerek, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenlemek için gerekli her türlü donanıma sahip olduğunu söyledi.

BABEL TÜRKİYE'NİN YÜKSEK FUTBOL STANDARTLARINI ÖVDÜ

Ülkesi Hollanda’nın yanı sıra kariyeri boyunca İngiltere, İspanya ve Almanya’da sürekli olarak üst düzey rekabetin içinde yer alan Babel, Türkiye’nin yüksek futbol standartlarını övdü.

Uluslararası futbol tecrübesinin ışığında yaptığı yorumda Türkiye’nin UEFA EURO 2024 için ideal bir ülke olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Türkiye bu organizasyonu düzenleyebilecek seviyede iyi bir ülke” dedi. Hollandalı yıldız, “Harika stadyumlar, çok iyi bir atmosfer, tutkulu insanlar, futbol için çok elverişli bir ortam oluşturuyor” diye konuştu.

Euro 2024 için 9 aday kentinden biri olan İstanbul’a olan hayranlığını için ise Babel, “İstanbul, muhteşem bir şehir. Bence Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans” şeklinde konuştu.

İHA