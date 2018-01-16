Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi

GÖZE GİREMEYEN İKİLİ

Erdinç Şahin

Şu anda 14 yabancı oyuncusu ile kontenjanında yer olmayan’da sol bek transferi halinde ayrılan isimolmayacak.Hollandalı futbolcu ligin 2.yarısında kesin olarak Galatasaray kadrosunda yer alacak. Donk’un antrenmanlardaki performansı, çalışma disiplini ve hırsı ile Teknik Direktör’in bu oyuncuyu’nun yokluğunda direk olarak sahaya sürmeyi dahi gündemine aldığı ortaya çıktı. Kısaca Antalya kampının kazananıoldu.Terim’in şans verdiği ve Antalya’da performansını görmek istediğiise sınıfta kaldı. Romen futbolcunun sol bek bölgesindeki performansı ise sınıfta kaldı.kampta üst düzey bir performans sergileyemedi ve Terim’in gözüne giremedi.Bir başka isim’da ekstra bir performansa imza atamadı. Galatasaray’da sol bek transferi halinde kontenjanı boşaltmak adına ilk olaraki ikilisinden biri ile yollar ayrılacak.