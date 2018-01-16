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Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi

Kontenjan sorunu yaşayan Galatasaray’da forma rekabetini kazanan o oldu. Göreve geldiği ilk gün ‘Elimdeki oyuncuları kazanmak da transfer etkisi yaratır’ diyen teknik direktör Fatih Terim, Ryan Donk'un Antalya’daki performansına tam not verdi.

Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi
Şu anda 14 yabancı oyuncusu ile kontenjanında yer olmayan Galatasaray’da sol bek transferi halinde ayrılan isim Ryan Donk olmayacak. 

Hollandalı futbolcu ligin 2.yarısında kesin olarak Galatasaray kadrosunda yer alacak. Donk’un antrenmanlardaki performansı, çalışma disiplini ve hırsı ile Teknik Direktör Fatih Terim’in bu oyuncuyu Fernando’nun yokluğunda direk olarak sahaya sürmeyi dahi gündemine aldığı ortaya çıktı. Kısaca Antalya kampının kazananı Ryan Donk oldu.
 

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Terim’in şans verdiği ve Antalya’da performansını görmek istediği Latovlevici ise sınıfta kaldı. Romen futbolcunun sol bek bölgesindeki performansı ise sınıfta kaldı. Latovlevici kampta üst düzey bir performans sergileyemedi ve Terim’in gözüne giremedi.

Bir başka isim Carrasso’da ekstra bir performansa imza atamadı. Galatasaray’da sol bek transferi halinde kontenjanı boşaltmak adına ilk olarak Carrasso-Latovlevici ikilisinden biri ile yollar ayrılacak.

Hürriyet


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