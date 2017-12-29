Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...

Erdinç Şahin

sezon başından beri hiçbir lig maçında şans bulamayansonunda bir talip çıktı!yönetiminde lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonrayönetiminde çıkış yakalayan, devre arasındakadrosuna katmak istiyor.Hem yabancı sayısında azalmaya gitmek hem de maaş bütçesinde yer açmak için çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar da Osmanlı’nın Donk’a resmi teklif yapmasını bekliyor. Bu transferin,7 Ocak’tabaşlayacağı kamp çalışmasından önce tamamlanacağı tahmin ediliyor.