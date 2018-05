Ryan Donk'un büyük sırrı!

''BAŞTA İNANMAMIŞTIM''

ACI EŞİĞİ YÜKSELDİ

Erdinç Şahin

Şampiyonluğa koşan'da son maçlardaki performansıyla öne çıkan isimlerin başındageldi...Gazete Habertürk'ten Cevdet Ergun'un haberine göre; 5 Ocak 2016’da Kasımpaşa’dan transfer edilen Donk bir türlü beklentileri karşılayamamış, bir sezon sonra Real Betis’e kiralandıktan sonra geri döndüğünde yüzüne bile bakılmamıştı. Fatih Terim’in gelişiyle kendini bulan Hollandalı oyuncunun, maç eksiğine rağmen kısa sürede form tutmasının ve takıma girmesinin altında biraz da Tudor’a karşı duyduğu öfke yatıyor.Donk bu konuda kulübün dergisine verdiği röportajda “Tudor gelir gelmez bana ‘Benim tarzım değilsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin çünkü benimle süre alamayacaksın’ demişti. Ben de kendime odaklandım. Ekstra çalışmaya başladım. Salona gittim, yüzmeye, kickboksa, yogaya başladım. Her şeyi kendim için yapıyordum ve bu sayede formumu sezonun kalan bölümü için hazır tutabildim.”Hollandalı futbolcu, Terim’le yaşadığı değişim konusunda da şöyle konuşmuştu: “Dürüst olmak gerekirse, benim tüm sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin ‘Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir’ demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Antalya kampında ‘Hazır mısın’ dedi. Ben de ‘5 aydır hazırım sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım’ dedim. ‘Tamam, göster bana’ dedi ve beni oynatmaya başladı. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum.”Donk, dövüş sporlarıyla uğraşa uğraşa acıyı unuttu! Beşiktaş derbisinde sakatlanan Donk, tedavi nedeniyle sadece 1.5 gün idmana çıkmasına rağmen Akhisar önünde yerini aldı. Maç öncesi ısınırken ağrı hisseden Donk, “İğne istemedim. Çünkü ağrı eşiğimi biliyorum” demişti.