Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville’i şirketinde işe aldı

ESKİ EŞLER TEPKİLİ

Erdinç Şahin

Altyapısında yetiştiği’da efsane olarak futbolu bırakanözel hayatı şu sıralar oldukça hareketli. 10 yıldır evli olduğu eşigeçtiğimiz günlerde boşanantıpkı kendisi gibi yeni boşanan sevgilisikanatlarının altına aldı.Uğruna eşinden boşandığı Kate Greville’i şirketinde Halkla İlişkiler departmanının başına getirenhem kendisinin hem de sevgilisinin eski eşini kızdırdı.Kate Greville’i 24 milyon pound değerindeki otelinin personeli ile tanıştıran, sevgilisini işe bırakırken görüntülendi. Kate Greville’i hediyelere boğduğu belirtilen Ryan Giggs’in ilişkisi eski eşlerin tepkisine neden oldu. Kate Greville’den boşanan Damian Burke, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ryan Giggs’i “Evliliğimizdeki üçüncü kişiydi, neredeyse aynı yatağa girecektik” diyerek suçladı. Ryan Giggs’in eski eşi Stacey ise boşanmanın ardından Ryan Giggs’in kendisini aldattığı iddia etti. Bu iddiaları reddeden Galli yıldızın, Kate Greville’i boşanır boşanmaz işe alması ise dedikoduları kuvvetlendirdi.Ryan Giggs’in evli olduğu sırada yine kendisi gibi evli olan Kate Greville ile olan ilişkisi skandal olarak adlandırılmıştı. İkilinin ilişkisi basına yansıdıktan sonra boşanma kararı alan Ryan Giggs ve Kate Greville, daha sonra sık sık birlikte görünmeye başlamıştı. Kate Greville’in Ryan Giggs’in şirketinde işe başlamasının ardından eski eşlerin ne yapacağı merak konusu oldu. Stacey ve Damian’a yakın kaynaklar, iki ismin de durumda büyük rahatsızlık duyduğu ve sert bir tepki vereceklerini söylediler.