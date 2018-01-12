Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville’i şirketinde işe aldı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs, uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Kate Greville'i şirketinde Halkla İlişkiler bölümünün başına getirdi. Ryan Giggs'in aldığı bu kararın ardından eski eşlerin vereceği tepki merak konusu oldu.

12 Ocak 2018, Cuma 11:42
Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville’i şirketinde işe aldı
Altyapısında yetiştiği Manchester United’da efsane olarak futbolu bırakan Ryan Giggs’in özel hayatı şu sıralar oldukça hareketli. 10 yıldır evli olduğu eşi Stacey’den geçtiğimiz günlerde boşanan Ryan Giggs, tıpkı kendisi gibi yeni boşanan sevgilisi Kate Greville’i kanatlarının altına aldı.

Uğruna eşinden boşandığı Kate Greville’i şirketinde Halkla İlişkiler departmanının başına getiren Ryan Giggs, hem kendisinin hem de sevgilisinin eski eşini kızdırdı.


 

ESKİ EŞLER TEPKİLİ


Kate Greville’i 24 milyon pound değerindeki otelinin personeli ile tanıştıran Ryan Giggs, sevgilisini işe bırakırken görüntülendi. Kate Greville’i hediyelere boğduğu belirtilen Ryan Giggs’in ilişkisi eski eşlerin tepkisine neden oldu. Kate Greville’den boşanan Damian Burke, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ryan Giggs’i “Evliliğimizdeki üçüncü kişiydi, neredeyse aynı yatağa girecektik” diyerek suçladı. Ryan Giggs’in eski eşi Stacey ise boşanmanın ardından Ryan Giggs’in kendisini aldattığı iddia etti. Bu iddiaları reddeden Galli yıldızın, Kate Greville’i boşanır boşanmaz işe alması ise dedikoduları kuvvetlendirdi.



Ryan Giggs’in evli olduğu sırada yine kendisi gibi evli olan Kate Greville ile olan ilişkisi skandal olarak adlandırılmıştı. İkilinin ilişkisi basına yansıdıktan sonra boşanma kararı alan Ryan Giggs ve Kate Greville, daha sonra sık sık birlikte görünmeye başlamıştı. Kate Greville’in Ryan Giggs’in şirketinde işe başlamasının ardından eski eşlerin ne yapacağı merak konusu oldu. Stacey ve Damian’a yakın kaynaklar, iki ismin de durumda büyük rahatsızlık duyduğu ve sert bir tepki vereceklerini söylediler.
Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması!

Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması!
Bogdan Bogdanovic kariyer rekoru kırdı!

Bogdan Bogdanovic kariyer rekoru kırdı!
Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında

Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında
John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim

John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim
Yılmaz Vural’dan Dünya Kupası sürprizi! İran Milli Takımı

Yılmaz Vural’dan Dünya Kupası sürprizi! İran Milli Takımı
Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum

Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum
Oğuzhan Özyakup'a çalım, Edis'e markaj

Oğuzhan Özyakup'a çalım, Edis'e markaj
Ali Koç, Bursaspor’a sponsor oluyor!

Ali Koç, Bursaspor’a sponsor oluyor!
Jelena Karleusa şah bakan mat

Jelena Karleusa şah bakan mat
Yıldız futbolcuları photoshop'la kadın yaptılar

Yıldız futbolcuları photoshop'la kadın yaptılar
Zlatan Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor iddiası

Zlatan Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor iddiası