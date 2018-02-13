Ryan Mason futbolu bıraktı



13 MİLYON POUND'A TRANSFER OLMUŞTU

Haber Merkezi

Hull City'nin orta saha oyuncusu Ryan Mason, 26 yaşında futbolu bıraktı. Geçen sezon oynanan Chelsea maçında Gary Cahill'le çarpışan Mason'ın kafatasında çatlak oluşmuştu.Hull City'nin orta saha oyuncusu Ryan Mason, futbolu bırakmak zorunda kaldı. Takımının Chelsea ile 22 Ocak 2017'de oynadığı maçta Garry Cahill ile çarpışan 26 yaşındaki oyuncunun kafatasında çatlak oluşmuştu.Kariyerine Tottenham'da başlayan ve 2016'da kulüp rekoru kırarak 13 milyon Pound'a Hull City'ye transfer olan Mason, olay anında 8 dakika sahada kalmış ve ilk müdahelesi burada yapılmıştı.İngiltere Milli Takım formasını 2015'te 1 kez giyen Mason, Cahill'le çarpışma sonrası ameliyat olmuş ve yaşadığı için şanslı olduğu açıklaması yapılmıştı.Tedavisine devam eden Mason, dünyanın önde gelen nörolog ve sinir cerrahlarının tavsiyesi sonrası bu kararı aldı.Geçen Mayıs ayında kulüple çalışmayara başlayan Mason için dönüş tarihi verilmezken, kulüp bırakma kararını bugün internet sitesinden duyurdu.