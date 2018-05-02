S&P'den karar sonrası ilk değerlendirme



"ÜMİT VAADETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Can Hakman

yayınına katılan Gill, ekonominin aşırı ısınmasının kendileri için endişe kaynağı olduğunu belirtti.not indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill, “Bizim basın açıklamamızda atıfta bulunduğumuz üzere emeklilere yapılacak ödemeler ve vergi affı gibi ek mali genişleme uygulamaları tüketimi daha da tetikleyecek.” dedi.ekonomisinde ana itici gücün tüketim olduğunun altını çizen Gill, “Yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında bu iki faktör aşırı ısınmanın kaynağı” dedi ve “Bu, endişe kaynağı” diye ekledi.Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına yönelik konuşan Gill, bu konuda yapıcı bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi.TCMB'nin tek faiz oranı çerçevesinden çıkmasının olumlu bir durum olduğunu belirten S&P kıdemli direktörü, “Biz bunun ümit vadettiğini düşünüyoruz, ancak henüz uygulamaya konmuş değil.” dedi.