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S&P'den karar sonrası ilk değerlendirme

S&P Global Sovereign Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, not indirim kararının seçimle ilgisi olmadığını söyledi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:14
S&P'den karar sonrası ilk değerlendirme
Bloomberg HT yayınına katılan Gill, ekonominin aşırı ısınmasının kendileri için endişe kaynağı olduğunu belirtti.

S&P not indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill, “Bizim basın açıklamamızda atıfta bulunduğumuz üzere emeklilere yapılacak ödemeler ve vergi affı gibi ek mali genişleme uygulamaları tüketimi daha da tetikleyecek.” dedi.

Türkiye ekonomisinde ana itici gücün tüketim olduğunun altını çizen Gill, “Yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında bu iki faktör aşırı ısınmanın kaynağı” dedi ve “Bu, endişe kaynağı” diye ekledi.


"ÜMİT VAADETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"


Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına yönelik konuşan Gill, bu konuda yapıcı bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi.

TCMB'nin tek faiz oranı çerçevesinden çıkmasının olumlu bir durum olduğunu belirten S&P kıdemli direktörü, “Biz bunun ümit vadettiğini düşünüyoruz, ancak henüz uygulamaya konmuş değil.” dedi.


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