S-Pen ile fotoğraf çekmek artık mümkün

Bilindiği üzere Samsung 9 Ağustos’ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle yeni amiral gemisi modeli Note 9’u tanıtacak. Dolayısıyla Artık Galaxy Note 9’un tanıtımına sayılı günler ve hatta sayılı saatler kaldığını bile söyleyebiliriz.

Peki Samsung, Note 9’da bizlere ne gibi sürprizle sunacak? Malum Note 9 uzun bir süredir teknoloji gündeminin en önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla telefon hakkında pek çok rapor ve sızıntı ile karşılaştık. Yani kısacası, Samsung için boş bir şapkadan tavşan çıkartsa bile teknoloji severleri çok da şaşırtmayacaktır. Çünkü Note 9 hakkındaki tüm detayları biliyoruz. Bilmediğimiz bir iki ufak detaya da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu detaylardan birisi de Galaxy Note 9 ile gelecek olan yeni nesil S-Pen ile ilgili.

30 SANİYELİK ŞARJ İLE 2 SAAT KULLANIM

Bilindiği üzere Galaxy Note 9 ile gelecek olan en büyük özellik yeni nesi S-Pen olacak. Bluetooth modülü sayesinde telefon ile uzaktan bağlantı sağlayan yeni S-Pen, 30 saniyelik şarj ile 2 saatlik kullanım ömrü sunacak.

S-Pen ile gelecek olan bir diğer özellik ise Galaxy Note 9 kamerasını kontrol etme yeteneği olacak. Bu özellik sayesinde telefonunuz belli bir mesafedeyken kamerasını açabilecek ve S-Pen üzerinde bulunan tuş ile fotoğraf çekebileceksiniz.

Ayrıca dip not olarak şunu da belirtelim. Seçeceğiniz Note 9’dan bağımsız olarak S-Pen renginizi kendiniz belirleyebileceksiniz.

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