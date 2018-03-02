S9, S8’den daha fazla satacak mı? ​

Adem Özdoğan

’su DJ Koh, aynı tutkununve’la da devam ettiği görüşünde. Koh’a göre Galaxy S9 satış rakamları bazında Galaxy S8’i geçmeyi başaracak., müşterilerin,ile gelenve yeni kamera kurulumunu denemek istediğini belirtiyor. Doğal olarak bu merakın satış rakamlarına da olumlu olarak yansıyacağı görüşü hakim.Açık konuşmak gerekirse,ile aynı tasarıma sahip ve üstelik de daha 500 – 600 TL daha pahalı bir modelin, çok daha fazla satması pek olası görünmüyor.belki çift kamerasının verdiği avantajla’ı geçebilir. Fakat aynı şeyleri S9 için söylemek, pek de doğru olmayacaktır. Tabi yine son sözü kullanıcılar söyleyecek.