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S9, S8’den daha fazla satacak mı? ​

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan S8 ve S8+ tamamen farklı bir tasarım çizgisine sahipti. İnce çerçeveler ve Infinity Display teknolojisi, Samsung fanlarını heyecanlandırmaya yetmişti. Doğal olarak değişimin verdiği hızla, S8 ve S8+ oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştı

S9, S8’den daha fazla satacak mı? ​
Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, aynı tutkunun S9 ve S9+’la da devam ettiği görüşünde. Koh’a göre Galaxy S9 satış rakamları bazında Galaxy S8’i geçmeyi başaracak. Koh, müşterilerin, S9 ile gelen AR Emoji ve yeni kamera kurulumunu denemek istediğini belirtiyor. Doğal olarak bu merakın satış rakamlarına da olumlu olarak yansıyacağı görüşü hakim.

Açık konuşmak gerekirse, S8 ile aynı tasarıma sahip ve üstelik de daha 500 – 600 TL daha pahalı bir modelin, çok daha fazla satması pek olası görünmüyor.

S9+ belki çift kamerasının verdiği avantajla S8+’ı geçebilir. Fakat aynı şeyleri S9 için söylemek, pek de doğru olmayacaktır. Tabi yine son sözü kullanıcılar söyleyecek.
 

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