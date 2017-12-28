Saadet Parti yöneticisi Mustafa Yaman'a 'ByLock' tahliyesi

'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?



BAŞSAVCI '1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ



İKİNCİ TAHLİYE KALECİYE

Serap Belovacıklı

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman hakkında, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye kararı verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 'istemi dışında ByLock'a yönlendirilen 1000 kişi' için açıklama yapmıştı.İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi' FETÖ davası açılan, Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman hakkında Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında tahliye kararı verdi. Yaman için 15 yıl isteniyordu.Mustafa Yaman savunmasında FETÖ karşıtlığının 1983-1984 yıllarında başladığını söylemişti. Sanık Mustafa Yaman, 5 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bunların dershanelerine gitmek bize de teklif edilmiştir. 'Bizim çocuklarımız onların dershanelerini gideceğine sokak çocuğu, tinerci olsunlar daha iyi' dedik." ifadesini kullanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.