Saadet Partili Mustafa Yaman'a FETÖ davasından beraat

Serap Belovacıklı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra güncellenen listenen çıkartılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman bugün mahkemeye çıktı.35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında mahkeme başkanı dosyadaki evrakları okuyarak, Yaman’ın FETÖ mensuplarınca geliştirilen ‘Mor Beyin’ gibi uygulama sunucularına yönlendirme sonucu ByLock IP’sinin görüldüğünü, söyledi. Yaman’ın yurt dışına çıkış yasağını da kaldıran heyet, tazminat davası açma hakkı olduğunu hatırlattı.Mustafa Yaman, Mor Beyin tartışmalarını ilk başlatan isim olarak biliniyordu. Mustafa Yaman ilk duruşma beraat etti.