Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı Turan Aydoğan kazada öldü

Aydoğan'ın (62) kullandığı 58 AP 325 plakalı buğday yüklü traktör ile Halim Şanlı (57) yönetimindeki 25 SH 360 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Altıntepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan tır şoförü ile traktör sürücüsü Aydoğan ve eşi Perihan Aydoğan (56), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Turan Aydoğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Hafik Kaymakam Vekili ve Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.