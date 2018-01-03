Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: En güçlü adayı destekleyeceğiz



"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN İMZA TOPLANMASI KOLAYLAŞTIRILMALI"



"TORBA YASA UYGULAMASI TOPTAN KALKMALI"



"MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER DE DAHİL EDİLMELİ"



GÜL VE ERDOĞAN ARASINDAKİ KHK POLEMİĞİ



ABDULLAH GÜL’ÜN SAADET PARTİSİ’NDEN ADAY OLACAĞI İDDİASI

Serap Belovacıklı

partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin konuşan Karamollaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. SP lideri “OHAL dönemi oldu bitti dönemi ya da diktatörlük dönemi değildir. Türkiye'de bir kalkışma olacak diye ülkeyi sürekli OHAL’de tutmak doğru değil” dedi.“TBMM tek bir kişiyi değil, 80 milyonu temsil etmeli.” diyen Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Saadet Partisi olarak güçlü bir TBMM’den yanayız. Seçim barajı tamamen kaldırılmalı. Seçimlere girme hakkı olan tüm siyasi partiler belli kriterler ışığında hazine yardımından yararlanmalı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 100 bin imza toplanması kolaylaştırılmalı. İmza noterden değil, seçim kurullarına başvurarak toplanmalı.”“TBMM'de hükümetin denetlemesi doğru yapılmıyor. Hesapların denetlenmesi komisyonu kurulmalı, kamu harcamalarını bu kurum yapmalı. Meclis dışındaki partilerin de söz hakkı olmalı. Torba yasa uygulaması usul haline geldi. Torba yasa uygulaması yasa yapılma mantığına aykırı. Torba yasa uygulaması toptan kaldırılmalı.”“Siyasi etik komisyonu kurulmalı, meclis dışı partiler de dahil edilmeli. Milletvekillerinin davranışları, mali yönden iddiaları bu komisyon incelemeli”“Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı korunmalı. Dışarda söylemenin suç olmadığı bir söz için Meclis'te bunu kullananan vekile para cezası bile verilmemeli”“Bir bardakta fırtına koparmak derim ben buna. İki taraf da aynı şeyi söylüyor; bu sadece 15-16 Temmuz’la ilgilidir. Eski bir cumhurbaşkanının ‘benim tereedüdüm var’ demesinin hainlik olarak algılanmasını benim hafsalam almıyor. Aynı görüştesiniz zaten. Bir iki kelime değiştirmekte kime ne zararı olur? Bugün birlikte hareket edenler yarın rakip olabilirler. Aynı takımdaki atletler bile bazen aynı kulvarda birbirlerine rakip olabilirler. Aynı kulvarda koşmasını hainlik olarak olarak ifade etmek ne demokrasi ile ne de temel insan hürriyetleri ile bağdaşmaz.”Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün Saadet Partisi’nden cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise “Herkes bilsin ki biz cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğiz. Önce kendi kadrolarımız içinde adaylara bakacağız. Kendi kadrolarımız içinden çıkacak adaylar hakkında da kamuoyunun tavrının ne olacağına bakıyoruz. Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz” dedi.Sözcü/Zeynep Gürcanlı