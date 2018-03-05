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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, seçim ittifakı şartlarını sıraladı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı
SP lideri Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu programda seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım" dedi.


İTTİFAK ŞARTLARI


İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutunması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti konusundaki soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Bizim birçok noktada ortak görüşlerimiz var ama şimdiden ittifak prensibini gündeme getirmeyi doğru bulmuyoruz." dedi. 


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