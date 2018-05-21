Saadet Partisi milletvekili aday listesi, listede kimler var
Saadet Partisi'nin milletvekili adayları listesi açıklandı mı açıklanmadı mı? Sorusu merak ediliyor. 24 Haziran milletvekili seçimleri için Saadet Partisi'nin aday listesi ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı belli oldu. Parti, listeyi hazırlayıp YSK'ya teslim etti. 2018 Saadet'in milletvekili adayları tam liste haberimizde
2018 24 Haziran Saadet Partisi milletvekili adayları listesi açıklandı mı? Milletvekili aday listesinde kimler var? Hangi isimler kadro dışı bırakıldı? 24 Haziran'ın yaklaşmasıyla birlikte partiler milletvekili aday listelerini oluşturup bugün YSK'ya teslim etti. AK Parti milletvekili adaylarını belirleyip YSK'ya teslim etti. İYİ Parti'de vekil aday listelerini hazırladı. CHP milletvekili aday listesini 16.15'te YSK'ya teslim edecek.
SAADET PARTİSİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Peki listede kimler var? Saadet Partisi milletvekili aday listesi belli oldu.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "CHP listesiyle ilgili bir çalışmamız olmadı. Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik" dedi.
İŞTE SAADET PARTİSİNİN ADAYLARI- TAM LİSTE
No SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
1 ADANA 1 MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR SERBEST
2 ADANA 2 AHMET BEYAZ YÖNETİCİ
3 ADANA 3 AYŞE TOPAL EĞİTİMCİ
4 ADANA 4 SÜLEYMAN ŞENOĞUL SERBEST
5 ADANA 5 İBRAHİM ŞAHİN EMEKLİ
6 ADANA 6 MUSTAFA ÇEKİLARIZ İNŞAATÇI
7 ADANA 7 CUMA ŞAHİN YÖNETİCİ
8 ADANA 8 YASEMİN KAPUKAYA YAYINCI
9 ADANA 9 SELİM BİLGEN İŞ ADAMI
10 ADANA 10 ABDULLAH KAYA MÜTEAHHİT
11 ADANA 11 İBRAHİM KARA SERBEST
12 ADANA 12 CENGİZ KAYADAN EMLAKÇI
13 ADANA 13 OĞUZ GÜÇÜK TURİZİMCİ
14 ADANA 14 ABDULLAH ÜMMETOĞLU ESNAF
15 ADANA 15 UĞUR MURAT BUĞDAY SERBEST
16 ADIYAMAN 1 HAŞİM ASNUK YÖNETİCİ
17 ADIYAMAN 2 ABDULKADİR GÖZLEYİCİ SERBEST
18 ADIYAMAN 3 CEMAL KILAVUZ EĞİTİMCİ
19 ADIYAMAN 4 ABUZER TURHAN EĞİTİMCİ
20 ADIYAMAN 5 FEHİM AYDIN ÖĞRENCİ
21 AFYONKARAHİSAR 1 SEFA ŞENEL İŞ ADAMI
22 AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA TAŞKAPI İŞLETMECİ
23 AFYONKARAHİSAR 3 HASAN BASRİ KANTAR
24 AFYONKARAHİSAR 4 HASAN HÜSEYİN UĞURLU MALİ MÜŞAVİR
25 AFYONKARAHİSAR 5 HALİT KUŞ İŞ ADAMI
26 AFYONKARAHİSAR 6 YAŞAR KARAKAYA TÜCCAR
27 AKSARAY 1 LEVENT SERDAR ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ
28 AKSARAY 2 AHMET BÜLBÜL İNŞAAT TEKNİKERİ
29 AKSARAY 3 YUSUF KENAN DURMUŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
30 AKSARAY 4 MUSTAFA AYHAN ESNAF
31 AMASYA 1 MAHMUT ÇAKAR AVUKAT
32 AMASYA 2 LEVENT ŞENOL EMEKLİ SUBAY
33 AMASYA 3 NOĞMAN YÜKSEL TEKNİKER
34 ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM
35 ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT
36 ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST
37 ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST
38 ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF
39 ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST
40 ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT
41 ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF
42 ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ
43 ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF
44 ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR
45 ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT
46 ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST
47 ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ
48 ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT
49 ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST
50 ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR
51 ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT
52 ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI
53 ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR
54 ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST
55 ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
56 ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ
57 ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ
58 ANKARA-3 1 FATİH AYDIN EĞİTİMCİ
59 ANKARA-3 2 PINAR GÖKMEN MÜHENDİS
60 ANKARA-3 3 MEHMET FETHİ ÖZTÜRK İNŞAAT MÜHENDİSİ
61 ANKARA-3 4 MUSTAFA AYDIN EĞİTİMCİ
62 ANKARA-3 5
63 ANKARA-3 6 MUAMMER GÜLAP EMEKLİ
64 ANKARA-3 7 ÖMER GÜNAYDIN EĞİTİMCİ
65 ANKARA-3 8 MÜZEYYEN SİMİT EV HANIMI
66 ANKARA-3 9 YUSUF SUNAR YÖNETİCİ
67 ANKARA-3 10 AHMET AVCI AVUKAT
68 ANKARA-3 11 İSLAM MERTOĞLU YÖNETİCİ
69 ANKARA-3 12 MEHMET ENES ŞAHİN SERBEST
70 ANTALYA 1 HASAN BURGAN AVUKAT
71 ANTALYA 2 ADEM SARICALAR AVUKAT
72 ANTALYA 3 MEHMET FATİH TEKİN İŞ ADAMI
73 ANTALYA 4 MEHMET EMİN GÖZÜKARA EĞİTİMCİ
74 ANTALYA 5 ZÜBEYDE GÜLER EV HANIMI
75 ANTALYA 6 RUKİYE GÜLŞEN EV HANIMI
76 ANTALYA 7 DÖNAY UYAR PEDEGOJİ
77 ANTALYA 8 SEYYİT HALİL TUNÇ ESNAF
78 ANTALYA 9 RUMEYSA NUR ÇETECİ MİMAR
79 ANTALYA 10 SERVET YILMAZ EV HANIMI
80 ANTALYA 11 HAMZA KARAAĞAÇ EMEKLİ
81 ANTALYA 12 MUSTAFA SİR YÖNETİCİ
82 ANTALYA 13 ERGÜN EREN İŞLETMECİ
83 ANTALYA 14 SÜLEYMAN AKINCI EMEKLİ
84 ANTALYA 15 SEMİH SERDAR DEMİR ZİRAAT MÜHENDİSİ
85 ANTALYA 16 SÜMEYYE GÜLDAL MİMAR
86 ARDAHAN 1 HAKAN ÇAPAN EĞİTİMCİ
87 ARDAHAN 2 MEHMET ŞİMŞEK SERBEST
88 ARTVİN 1 SALİH BERBER AVUKAT
89 ARTVİN 2 GÜLTEKİN SOYDAN MAKİNE TEKNİKERİ
90 AYDIN 1 MEHMET İHSAN AYAYDIN İŞ ADAMI
91 AYDIN 2 ALİ SÖĞÜT MÜHENDİS
92 AYDIN 3 MUSA MUÇA SERBEST
93 AYDIN 4 ÖZLEM ÖZTÜRK HEMŞİRE
94 AYDIN 5 MEHMET YÖRÜK İŞLETMECİ
95 AYDIN 6 SÜLEYMAN ATEŞ OPERATÖR
96 AYDIN 7 FATİH KARAHAN İŞ ADAMI
97 AYDIN 8 GÜLTEN HANÇER EV HANIMI
98 AĞRI 1 MEHMET ZİYATTİN TOKAR MÜHENDİS
99 AĞRI 2
100 AĞRI 3
101 AĞRI 4
102 BALIKESİR 1 MUSTAFA YILMAZ GAZETECİ
103 BALIKESİR 2 EYÜP SABRİ SOLMAZ EĞİTİMCİ
104 BALIKESİR 3 SEYFETTİN ÇÖZEL EMEKLİ ÖĞRETMEN
105 BALIKESİR 4 RAMAZAN YILDIRIM AVUKAT
106 BALIKESİR 5 ÖMER TAŞKIN EMEKLİ ÖĞRETMEN
107 BALIKESİR 6 İBRAHİM HIDIR BESİCİ
108 BALIKESİR 7 AHMET PINAR EMEKLİ
109 BALIKESİR 8 SİNAN BAŞARAN TÜCCAR
110 BALIKESİR 9 SALİH ORAL ÖVÜÇ YÖNETİCİ
111 BARTIN 1 ÜNAL YURTBAY ESNAF
112 BARTIN 2 MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ SERBEST
113 BATMAN 1 FARİS ÖZDEMİR EMEKLİ VEKİL
114 BATMAN 2 MUSTAFA YILDIZ SERBEST
115 BATMAN 3 MEHMET FIRAT EMEKLİ
116 BATMAN 4
117 BATMAN 5
118 BAYBURT 1 MURAT GÜRBÜZ YÖNETİCİ
119 BİLECİK 1 SEYFETTİN TIKIZ YÖNETİCİ
120 BİLECİK 2 ETHEM ERSÖZ MÜHENDİS
121 BİNGÖL 1 SUAT İŞCEN ELEKTRİKÇİ
122 BİNGÖL 2 MUHAMMED FATİH TİRYAKİ VETERİNER
123 BİNGÖL 3 VURAL KOŞUNKARTAY ÖĞRENCİ
124 BİTLİS 1 ZİYA KALMACİ EMEKLİ
125 BİTLİS 2
126 BİTLİS 3 MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ SERBEST
127 BOLU 1 İSA SAYIN İNŞAAT MÜHENDİSİ
128 BOLU 2 VEYSEL AYEROĞLU ESNAF
129 BOLU 3 DAVUT KARAHAYDAR SERBEST
130 BURDUR 1 FATİH TUNÇ ESNAF
131 BURDUR 2 RAMAZAN KAYABAŞ DİN GÖREVLİSİ
132 BURDUR 3 FETHİ SEMİZ İKTİSATÇI
133 BURSA-1 1 GÖKHAN GERÇEK MÜHENDİS
134 BURSA-1 2 BURAK ÇELİK VETERİNER
135 BURSA-1 3 ELİF SULTAN ŞENDÖL ÖĞRENCİ
136 BURSA-1 4 ALİ ÖNCEL ESNAF
137 BURSA-1 5 HAMZA GÜRSEL ÖĞRETMEN
138 BURSA-1 6 CENGİZ ARSLAN TİCARET
139 BURSA-1 7 DOĞAN ÖZBÜYÜK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
140 BURSA-1 8 GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU SERBEST
141 BURSA-1 9 RABİA IMAMAJ ÖĞRENCİ
142 BURSA-1 10 YUNUS EMRE ÖZBİLEN ÖĞRENCİ
143 BURSA-2 1 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ
144 BURSA-2 2 FİKRET BAYRAM GAZETECİ
145 BURSA-2 3 EBRAR GÜLSÜM AYGÜN EĞİTİMCİ
146 BURSA-2 4 HAMZA AYGÜN TÜCCAR
147 BURSA-2 5 SALİH KOCATEPE YÖNETİCİ
148 BURSA-2 6 KARYAĞDI BERKELİ VETERİNER
149 BURSA-2 7 SELAHATTİN AFŞAR SERBEST
150 BURSA-2 8 RABİA ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER
151 BURSA-2 9 CUMA YILDIRAK
152 BURSA-2 10 CAN TATAR SERBEST
153 DENİZLİ 1 AHMET ERYILMAZ İŞ ADAMI
154 DENİZLİ 2 TANER İZGİ MİMAR
155 DENİZLİ 3 SEVİL AKTAŞ YÖNETİCİ
156 DENİZLİ 4 ABDULLAH ÖZEREN AVUKAT
157 DENİZLİ 5 HALİL İBRAHİM VAROL AVUKAT
158 DENİZLİ 6 MEHMET ALİ SEZER AVUKAT
159 DENİZLİ 7 MEHMED SAİD TOPUZ ÖĞRENCİ
160 DENİZLİ 8 KUDRET İLHAN TİCARET
161 DİYARBAKIR 1 SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ İŞ ADAMI
162 DİYARBAKIR 2 BÜLENT KAYA AVUKAT
163 DİYARBAKIR 3 FESİH BOZAN YÖNETİCİ
164 DİYARBAKIR 4 ALAADDİN TAN İŞ ADAMI
165 DİYARBAKIR 5 HÜSEYİN İHSAN YENİCE AVUKAT
166 DİYARBAKIR 6 MEHMET ÖCAL SERBEST
167 DİYARBAKIR 7 ABDURRAHMAN ERGİN YÖNETİCİ
168 DİYARBAKIR 8 MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
169 DİYARBAKIR 9
170 DİYARBAKIR 10
171 DİYARBAKIR 11
172 DİYARBAKIR 12
173 DÜZCE 1 MUSTAFA ZORLU İKTİSATÇI
174 DÜZCE 2 AHMET SERDAR ERDEM ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
175 DÜZCE 3 FATİH MEHMET GÜNER ESNAF
176 EDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRAN EMEKLİ
177 EDİRNE 2 AYHAN ÖZKAN SERBEST
178 EDİRNE 3 MANSUR İRİŞ SERBEST
179 EDİRNE 4 RECAİ TAŞKIN EMEKLİ
180 ELAZIĞ 1 İBRAHİM HACIBEKİROĞLU TÜCCAR
181 ELAZIĞ 2 MUHAMMED NEDİM SADAK SERBEST
182 ELAZIĞ 3 MUSTAFA EMRE İŞÇİ
183 ELAZIĞ 4 ÖZKAN ERGEN İMAM HATİP
184 ELAZIĞ 5 ABOBEKİR TANYILDIZI EMEKLİ
185 ERZİNCAN 1 ALİ CEBECİ İŞ ADAMI
186 ERZİNCAN 2 HALİL İBRAHİM KUTLU MAKİNE MÜHENDİSİ
187 ERZURUM 1 FAİK ÇALIK ESNAF
188 ERZURUM 2 ABDULLAH POLAT SERBEST
189 ERZURUM 3 MURAT OZAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
190 ERZURUM 4 NİZAMETTİN AKÇIL SERBEST
191 ERZURUM 5 AYHAN ERKEM ESNAF
192 ERZURUM 6 YUSUF KOLİKISA MÜHENDİS
193 ESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖL İNŞAAT MÜHENDİSİ
194 ESKİŞEHİR 2 NAZİF AYAZ YÖNETİCİ
195 ESKİŞEHİR 3 SERAP DEMİR SERBEST
196 ESKİŞEHİR 4 MUHAMMET GÜNEY EMEKLİ
197 ESKİŞEHİR 5 MUHAMMED ALİ KÖSE MUHASEBE UZMANI
198 ESKİŞEHİR 6 YASİN YENTÜRK MÜTEAHHİT
199 ESKİŞEHİR 7 ADİL KESER AVUKAT
200 GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS
201 GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT
202 GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT
203 GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT
204 GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST
205 GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST
206 GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET
207 GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ
208 GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ
209 GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ
210 GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF
211 GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI
212 GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF
213 GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF
214 GİRESUN 1 BEKİR DEMİRKAYA İŞ ADAMI
215 GİRESUN 2 GÖKSEL GÜNEŞ AVUKAT
216 GİRESUN 3 HAYATİ FİKRİ TOPKAR EMEKLİ
217 GİRESUN 4 BEKİR TOSUN İŞ ADAMI
218 GÜMÜŞHANE 1 AKIN DEMİR AVUKAT
219 GÜMÜŞHANE 2 CELALETTİN KARAKOÇ EĞİTİMCİ
220 HAKKARİ 1 ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ ESNAF
221 HAKKARİ 2 YAVUZ DALGIÇ EMLAKÇI
222 HAKKARİ 3 YUSUF KESKİN ESNAF
223 HATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKAN İŞ ADAMI
224 HATAY 2 MUSTAFA EĞE SİGORTACI
225 HATAY 3 HALİL ÇELİK ESNAF
226 HATAY 4 ABDULLAH AYDIN DEMİR YÖNETİCİ
227 HATAY 5 AYŞEGÜL KÜÇÜK YÖNETİCİ
228 HATAY 6 ATİLA EROL İŞ ADAMI
229 HATAY 7 YUSUF ÇİÇEK İŞÇİ
230 HATAY 8 RAMAZAN ÖKSÜZ İŞ ADAMI
231 HATAY 9 FATİH DÖKMECİ TÜCCAR
232 HATAY 10 MEHMET AYDOĞAN MUHASEBECİ
233 HATAY 11 UĞUR URAL ZİRAAT TEKNİKERİ
234 ISPARTA 1 CEVAT GENÇAY MOBİLYACI
235 ISPARTA 2 DİNÇER DEMİREZEN SERBEST
236 ISPARTA 3 İBRAHİM ATEŞ ESNAF
237 ISPARTA 4 HÜSEYİN EROĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ
238 IĞDIR 1 ALİ GÜNER EĞİTİMCİ
239 IĞDIR 2 SEYİT ZAHİR KOŞİK SERBEST
240 İSTANBUL-1 1 ABDULLAH SEVİM EĞİTİMCİ
241 İSTANBUL-1 2 YILMAZ BAYAT MÜHENDİS
242 İSTANBUL-1 3 DİCLE ŞİT EV HANIMI
243 İSTANBUL-1 4 AHMET TÜRKCAN YÖNETİCİ
244 İSTANBUL-1 5 MEHMET ALİ ÖZGÜR
245 İSTANBUL-1 6 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU İŞLETMECİ
246 İSTANBUL-1 7 MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ
247 İSTANBUL-1 8 ABDULHALİM MEŞE YÖNETİCİ
248 İSTANBUL-1 9 CEM KAYA KARATÜN AVUKAT
249 İSTANBUL-1 10 ALEV SEZEN AVUKAT
250 İSTANBUL-1 11 ADEM BOZ LOJİSTİK
251 İSTANBUL-1 12 FEHİM HAVA TÜCCAR
252 İSTANBUL-1 13 YUSUF YÜKSEL TÜCCAR
253 İSTANBUL-1 14 ŞEREF KAÇMAZ İŞLETMECİ
254 İSTANBUL-1 15 RESUL KILIÇ ESNAF
255 İSTANBUL-1 16 ABDÜLKADİR ARSLAN TÜCCAR
256 İSTANBUL-1 17 AHMET BARAN
257 İSTANBUL-1 18 AYSUN BAYRAKTAR EV HANIMI
258 İSTANBUL-1 19 RECEP KARAKOÇ İŞLETMECİ
259 İSTANBUL-1 20 FAHRETTİN COŞKUN
260 İSTANBUL-1 21 FESİH TAYBAR
261 İSTANBUL-1 22 MUSTAFA KOCABEY AVUKAT
262 İSTANBUL-1 23 TURGUT DANACI ESNAF
263 İSTANBUL-1 24 ALİ KEMAL DERİN
264 İSTANBUL-1 25 GONCA NUR ASLAN EV HANIMI
265 İSTANBUL-1 26 MUHAMMET DUMAN AVUKAT
266 İSTANBUL-1 27 MUAMMER KOÇ İLAHİYATÇI
267 İSTANBUL-1 28 HALİL İBRAHİM SERBEST
268 İSTANBUL-1 29 NAFİYE SAÇI ÖĞRENCİ
269 İSTANBUL-1 30 ERDOĞAN USLU TÜCCAR
270 İSTANBUL-1 31 MURAT ÇEKER
271 İSTANBUL-1 32 SELAHATTİN ASLAN
272 İSTANBUL-1 33 HAKAN AKTAŞ İKTİSATÇI
273 İSTANBUL-1 34
274 İSTANBUL-1 35
275 İSTANBUL-2 1 BİROL AYDIN EĞİTİMCİ
276 İSTANBUL-2 2 SAMET SAMİ TEMEL ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
277 İSTANBUL-2 3 MUSTAFA KAYA EĞİTİMCİ
278 İSTANBUL-2 4 BİLAL AY
279 İSTANBUL-2 5 FATMA NEVİN GÖKÇE
280 İSTANBUL-2 6 MUHAMMED EMİN TOPSAKAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
281 İSTANBUL-2 7 MUSTAFA YAMAN AVUKAT
282 İSTANBUL-2 8 BİLAL AYDIN İKTİSATÇI
283 İSTANBUL-2 9 MİKAİL KABAK DOKTOR
284 İSTANBUL-2 10 TUĞRUL YALÇINKAYA İŞLETMECİ
285 İSTANBUL-2 11 ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
286 İSTANBUL-2 12 EROL URHAN
287 İSTANBUL-2 13 ADEM AKBULUT
288 İSTANBUL-2 14 ÖZGÜR ATAK İKTİSATÇI
289 İSTANBUL-2 15 İLKER ÇİFTÇİ İŞLETMECİ
290 İSTANBUL-2 16 RECEP POLAT İKTİSATÇI
291 İSTANBUL-2 17 NİHAT ŞADOĞLU TÜCCAR
292 İSTANBUL-2 18 MUHAMMED GAZİ KILIÇ
293 İSTANBUL-2 19 YASEMİN BİLNUR ERENCİ
294 İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN AYDOĞAN TÜCCAR
295 İSTANBUL-2 21 MEHMET FATİH AKYÜZLÜ
296 İSTANBUL-2 22 MAHİR SEZGİN AVUKAT
297 İSTANBUL-2 23 TÜLAY VIZVIZ
298 İSTANBUL-2 24 MUSTAFA UĞUR DOĞAN
299 İSTANBUL-2 25 NURSENA ULUSOY
300 İSTANBUL-2 26 SELİM BAŞPINAR MÜHENDİS
301 İSTANBUL-2 27 HABİBE ERDOĞAN
302 İSTANBUL-2 28
303 İSTANBUL-3 1 ALTAN TAN MÜHENDİS
304 İSTANBUL-3 2 HASAN BİTMEZ EĞİTİMCİ
305 İSTANBUL-3 3 NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK YÖNETİCİ
306 İSTANBUL-3 4 İBRAHİM YILDIZ AVUKAT
307 İSTANBUL-3 5 MESUT ÖZLEM MÜHENDİS
308 İSTANBUL-3 6 EBRAR BEZCİ İŞLETMECİ
309 İSTANBUL-3 7 YAŞAR AVCI
310 İSTANBUL-3 8 OSMAN BAŞ ESNAF
311 İSTANBUL-3 9 YUNUS AKSOY MAKİNE MÜHENDİSİ
312 İSTANBUL-3 10 MESUDE DÖNMEZ EV HANIMI
313 İSTANBUL-3 11 NEŞET ÇEVİK TÜCCAR
314 İSTANBUL-3 12 ADNAN HACIABDULLAHOĞLU KİMYAGER
315 İSTANBUL-3 13 TUNCER KOĞA
316 İSTANBUL-3 14 ENDER ESİNER
317 İSTANBUL-3 15 KADİR TOKALI
318 İSTANBUL-3 16 CANER BİTİŞ
319 İSTANBUL-3 17 EMİNE ÖZTÜRK ULUSLARARASI ILIŞKİLER
320 İSTANBUL-3 18 HASAN KARA
321 İSTANBUL-3 19 ADNAN ŞAHİN EMEKLİ SUBAY
322 İSTANBUL-3 20 AHMET ÖZSEVEN
323 İSTANBUL-3 21 İLKNUR GÖKDEMİR TARİHÇİ
324 İSTANBUL-3 22 SUAT KOÇYİĞİT AVUKAT
325 İSTANBUL-3 23 FUNDA YALÇIN BOZKURT
326 İSTANBUL-3 24 MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU EĞİTİMCİ
327 İSTANBUL-3 25 FERİT DURBİN AVUKAT
328 İSTANBUL-3 26 ÖMER KOÇAK TEKNİKER
329 İSTANBUL-3 27 BİLAL TATAR TÜCCAR
330 İSTANBUL-3 28 MEVLÜT İRFAN BAHADIR AVUKAT
331 İSTANBUL-3 29 FEYZA GÜRBÜZ ULUSLARARASI ILIŞKİLER
332 İSTANBUL-3 30 MUHAMMED MUSAB DEMİRER AVUKAT
333 İSTANBUL-3 31 KENAN KARAGÜZEL ESNAF
334 İSTANBUL-3 32 MUSTAFA ÇALKAN
335 İSTANBUL-3 33
336 İSTANBUL-3 34
337 İSTANBUL-3 35
338 İZMİR-1 1 ZEKERİYE HAZIRBULAN MÜHENDİS
339 İZMİR-1 2 OZAN GANİÜSMEN DOKTOR
340 İZMİR-1 3 TURHAN TUTUMLU AVUKAT
341 İZMİR-1 4 MÜMİN BAŞTÜRK ELEKTRİK TEKNİSYENİ
342 İZMİR-1 5 SELÇUK KAVUŞAN PAZARLAMA
343 İZMİR-1 6 SUNA CANITEZ EMEKLİ
344 İZMİR-1 7 UĞUR TÜRKER MÜHENDİS
345 İZMİR-1 8 HAMZA DEMİR MÜHENDİS
346 İZMİR-1 9 İBRAHİM DEMİR AVUKAT
347 İZMİR-1 10 BEKİR ÇALIŞKAN MALİ MÜŞAVİR
348 İZMİR-1 11 HALİL YALÇINKAYA ESNAF
349 İZMİR-1 12 KASIM OCAK BANKACI
350 İZMİR-1 13 FURKAN TURGUT ÖĞRENCİ
351 İZMİR-1 14 MEHMET EMİN ALTINBAŞ ESNAF
352 İZMİR-2 1 ŞERAFETTİN KILIÇ MALİ MÜŞAVİR
353 İZMİR-2 2 CEREN KARA YÖNETİCİ
354 İZMİR-2 3 VEDAT KOLUKISA AVUKAT
355 İZMİR-2 4 MESUT DAĞ MİMAR
356 İZMİR-2 5 ZEKİ KAYA MÜHENDİS
357 İZMİR-2 6 MEHMET EMRE BOZABA DİŞ HEKİMİ
358 İZMİR-2 7 ALİ ÇAKIR İŞ ADAMI
359 İZMİR-2 8 ŞAHAP BOZKURT ÇİFÇİ
360 İZMİR-2 9 MUHSİN GİRCUDE SERBEST
361 İZMİR-2 10 SERVET YILDIZ ESNAF
362 İZMİR-2 11 SÜMEYYE ORHAN EV HANIMI
363 İZMİR-2 12 MAHMUT DOST İLAHİYATÇI
364 İZMİR-2 13 ERDEM YILMAZ ESNAF
365 İZMİR-2 14 İSMET TOPAL EMEKLİ
366 KAHRAMANMARAŞ 1 ÖKKEŞ NARLI TEKSTİL MÜHENDİSİ
367 KAHRAMANMARAŞ 2 VAHAP KARPINAR ÖĞRETMEN
368 KAHRAMANMARAŞ 3 İSHAK KÖROĞLU İŞ ADAMI
369 KAHRAMANMARAŞ 4 SULTAN KAMALAK EV HANIMI
370 KAHRAMANMARAŞ 5 CİHAT DİNLER YÖNETİCİ
371 KAHRAMANMARAŞ 6 MANSUR ÖZCAN TEKNİKER
372 KAHRAMANMARAŞ 7 BURAK DOLUZENGİN AVUKAT
373 KAHRAMANMARAŞ 8 AHMET ZOR SERBEST
374 KARABÜK 1 MUHSİN ÇEBİ ESNAF
375 KARABÜK 2 MEHMET YÜCE İNŞAAT MÜHENDİSİ
376 KARABÜK 3 İSMAİL KİRENLİ EMEKLİ
377 KARAMAN 1 ORHAN SOYDAN YÖNETİCİ
378 KARAMAN 2 ALİ ÇİFTÇİ EMEKLİ
379 KARAMAN 3 MELEKHAN KAVAS EV HANIMI
380 KARS 1 SEZGİN YILDIZ EĞİTİMCİ
381 KARS 2 BÜLENT ALTUN OTOMOTİV
382 KARS 3 TAHİR TAHİROĞLU İKTİSATÇI
383 KASTAMONU 1 BİLAL ÇODUR SERBEST
384 KASTAMONU 2 NECATİ YAVUZ EMEKLİ
385 KASTAMONU 3 HULUSİ ÖZBEK SERBEST
386 KAYSERİ 1 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ
387 KAYSERİ 2 HAŞİM ÖZÇELİK HARİTA MÜHENDİSİ
388 KAYSERİ 3 AHMET ULUSOY SİGORTA ACENTESİ
389 KAYSERİ 4 HATİCE SÜMEYYE BOZKURT PSİKOLOG
390 KAYSERİ 5 İSMAİL ÇELEBİ EMEKLİ
391 KAYSERİ 6 BAKİ COŞKUN AVUKAT
392 KAYSERİ 7 İBRAHİM BIYIKLIOĞLU MÜHENDİS
393 KAYSERİ 8 ASİYE ÇAKIRLI ESNAF
394 KAYSERİ 9 ÖZKAN YÜREK AVUKAT
395 KAYSERİ 10 RABİA ÇAĞRICI ÖĞRENCİ
396 KIRIKKALE 1 FARUK VURGUN TEKNİKER
397 KIRIKKALE 2 SELAMİ ÇAKIR İŞÇİ
398 KIRIKKALE 3 MÜİN YILDIZ EMEKLİ
399 KIRKLARELİ 1 SALİH MEHMET AYDIN YÖNETİCİ
400 KIRKLARELİ 2 GÜNER AYDIN İŞ ADAMI
401 KIRKLARELİ 3 BÜŞRA SAVAŞ ÖĞRETMEN
402 KIRŞEHİR 1 MUSTAFA ÇAKIR MAKİNE MÜHENDİSİ
403 KIRŞEHİR 2 HÜSEYİN ESERER İMAM HATİP
404 KİLİS 1 ŞERİF KARAKURT İKTİSATÇI
405 KİLİS 2 MEHMET SALİH ÖZOĞUZ SERBEST
406 KOCAELİ 1 SİNAN EJDEROĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ
407 KOCAELİ 2 RECEP SARIDOĞAN ESNAF
408 KOCAELİ 3 REYHAN ŞENGÜN GİYİM TASARIM
409 KOCAELİ 4 VOLKAN GEMİKSİZ TİCARET
410 KOCAELİ 5 İBRAHİM BIYIKLI İŞLETMECİ
411 KOCAELİ 6 NİHAT YILDIZ İŞ ADAMI
412 KOCAELİ 7 SİNAN YOLCU SERBEST
413 KOCAELİ 8 ÖMER FARUK YILDIRIM AVUKAT
414 KOCAELİ 9 SEDAT USLU YÖNETİCİ
415 KOCAELİ 10 FAHRETTİN TAŞKAYA TÜCCAR
416 KOCAELİ 11 FATMA BETÜL ULUDAĞ EV HANIMI
417 KOCAELİ 12 FATİH KARAMAN PAZARLAMA
418 KOCAELİ 13 LATİF GÖKHAN DURTAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
419 KONYA 1 MUSTAFA ÖZKAFA YÖNETİCİ
420 KONYA 2 HASAN HÜSEYİN UYAR AVUKAT
421 KONYA 3 MUSTAFA DERBENTLİ AVUKAT
422 KONYA 4 SİNAN TOPRAK MÜHENDİS
423 KONYA 5 MUHAMMET UZUN TİCARET
424 KONYA 6 AHMET BÜYÜKTERMİYECİ TİCARET
425 KONYA 7 YAVUZ AYDIN EMEKLİ
426 KONYA 8 KENAN ÖZCAN MÜHENDİS
427 KONYA 9 İSMAİL HAKKI BACAK SANAYİCİ
428 KONYA 10 İSMAİL AYDİLEK EĞİTİMCİ
429 KONYA 11 MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ AVUKAT
430 KONYA 12 İSMAİL BULUT MÜHENDİS
431 KONYA 13 ÖMER MÜCEVHER MÜHENDİS
432 KONYA 14 SEFA YILMAZ ÖĞRENCİ
433 KONYA 15 KERİM ŞENEL EMEKLİ
434 KÜTAHYA 1 ÖMER FARUK EVREN ÖZEL DANIŞMAN
435 KÜTAHYA 2 FATİH BOZAN İŞLETMECİ
436 KÜTAHYA 3 NURULLAH GÜNGÖR ÖĞRENCİ
437 KÜTAHYA 4 HASAN ÖZBAL ÖĞRENCİ
438 KÜTAHYA 5 RÜMEYSA POYRAZ ÖĞRENCİ
439 MALATYA 1 MEHMET KAYA ASİLTÜRK İŞ ADAMI
440 MALATYA 2 ABUZER GÖGÜS VETERİNER
441 MALATYA 3 YUNUS SAVAŞ SERBEST
442 MALATYA 4 MUSTAFA PARLAKYILDIZ ESNAF
443 MALATYA 5 MUHAMMET İKBAL YILDIZ ÖĞRENCİ
444 MALATYA 6 ADNAN ÖZDEMİR EMEKLİ
445 MANİSA 1 MEHMET ÖNAL İŞ ADAMI
446 MANİSA 2 MUSTAFA ARİF AYSU SERBEST
447 MANİSA 3 ZEKAYİ YILMAZ ESNAF
448 MANİSA 4 BİLAL KİŞEÇOK MÜTEAHHİT
449 MANİSA 5 ABDULLAH YILMAZ EMEKLİ
450 MANİSA 6 MEHMET TONBALAK DİN GÖREVLİSİ
451 MANİSA 7 OLGUN OKTAY DEMİRCAN EMEKLİ ASKER
452 MANİSA 8 MUSTAFA ERKAN İŞÇİ
453 MANİSA 9 MUHAMMET FATİH KAYA ÖĞRENCİ
454 MANİSA 10 NİHAT KOCAÇAKIR ÖĞRENCİ
455 MARDİN 1 MEHMET ALİ KILIÇ EĞİTİMCİ
456 MARDİN 2 MEHMET YILDIZ ÖĞRETMEN
457 MARDİN 3 SUUT CEVHEROĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ
458 MARDİN 4 AHMET İLETMİŞ TÜCCAR
459 MARDİN 5 HALİME DABAKOĞLU EV HANIMI
460 MARDİN 6 ÖMER ÇİFÇİ TEKNİKER
461 MERSİN 1 SONER ÇONTAR VETERİNER
462 MERSİN 2 NURBAKİ ŞAHİN DIŞ TİCARET
463 MERSİN 3 AYHAN BAYRAM MUHASEBECŞ
464 MERSİN 4 ESAT GÜNEŞ SERBEST
465 MERSİN 5 BURAK CANLI AVUKAT
466 MERSİN 6 BEKİR AYDIN REKLAMCI
467 MERSİN 7 HASİBE YILDIZ EV HANIMI
468 MERSİN 8 REMZİ YİĞİTALP SERBEST
469 MERSİN 9 GÖKHAN ALAGÖZ MÜHENDİS
470 MERSİN 10 MUSTAFA CAN SERBEST
471 MERSİN 11 ARİF ŞAHBAZ SERBEST
472 MERSİN 12 AYŞE GÜLİZ YENEN EV HANIMI
473 MERSİN 13 YUSUF GÜLMEZ DEKORASYON
474 MUĞLA 1 ÖMER ULUDAĞ TASARIMCI
475 MUĞLA 2 İLHAN ÖZLER ESNAF
476 MUĞLA 3 FURKAN DUMAN MİMAR
477 MUĞLA 4 MUHAMMED NECİP GENCER SERBEST
478 MUĞLA 5 SALİHA GÜZEL EV HANIMI
479 MUĞLA 6 MUSA ERGİN SERBEST
480 MUĞLA 7 SAYİT AYDIN EMEKLİ
481 MUŞ 1 NAZIM ÇELİK TÜCCAR
482 MUŞ 2 MEHMET ŞAH SABAK SERBEST
483 MUŞ 3 KEMAL İNDİÇ ÇİFTÇİ
484 MUŞ 4 HUDEYDA BOZYEL İŞÇİ
485 NEVŞEHİR 1 MUSTAFA AYDEMİR İLAHİYATÇI
486 NEVŞEHİR 2 ABBAS BÜKEN SERBEST
487 NEVŞEHİR 3 MUAMMER KEÇE SERBEST
488 NİĞDE 1 AHMET BİNİCİ SERBEST
489 NİĞDE 2 TAKİ KUZHAN
490 NİĞDE 3 NEDİME FATMA KOÇER EV HANIMI
491 ORDU 1 ERKAN TEMİZ AVUKAT
492 ORDU 2 MUAMMER BİLGİÇ EĞİTİMCİ
493 ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER
494 ORDU 4 HALİT DUYAR MÜHENDİS
495 ORDU 5 ERHAN KAYA VETERİNER
496 ORDU 6 AHMET TOPALOĞLU İKTİSATÇI
497 OSMANİYE 1 İSLAM KORKMAZ İŞLETMECİ
498 OSMANİYE 2 MAHMUT USTAHALİLOĞLU AVUKAT
499 OSMANİYE 3 ORHAN İLENGİZ YÖNETİCİ
500 OSMANİYE 4 ÖKKEŞ DAĞLI SERBEST
501 RİZE 1 MUHAMMET KAÇAR AVUKAT
502 RİZE 2 GÜLHAN HAFIZOĞLU EĞİTİMCİ
503 RİZE 3 BURAK UZUN SERBEST
504 SAKARYA 1 EYÜP YILDIRIM SERBEST
505 SAKARYA 2 ALİ SEYYAR İKTİSATÇI
506 SAKARYA 3 ŞEREF TAN İŞ ADAMI
507 SAKARYA 4 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT
508 SAKARYA 5 AYŞE GÜÇLÜ SERBEST
509 SAKARYA 6 KERİM ALİ AKSOY İŞLETMECİ
510 SAKARYA 7 FURKAN CEBECİ ESNAF
511 SAMSUN 1 İSMAİL HAKKI AKKİRAZ EĞİTİMCİ
512 SAMSUN 2 MUSTAFA ÖCAL SERBEST
513 SAMSUN 3 HASAN ÖZTÜRK SİGORTACI
514 SAMSUN 4 İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU YÖNETİCİ
515 SAMSUN 5 BUŞRA GENEZ JEOFİZİK MÜHENDİSİ
516 SAMSUN 6 ABDULVAHAP BİLEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
517 SAMSUN 7 MUHAMMET KUZUBAŞ AKADEMİSYEN
518 SAMSUN 8 HÜSEYİN ŞİMŞEK TÜCCAR
519 SAMSUN 9 ŞUAYIP SARI İŞ ADAMI
520 SİİRT 1 MEMET SAMİ ARIKAN MAKİNE MÜHENDİSİ
521 SİİRT 2 MEHMET NURULLAH IŞIK ULUSLARARASI ILIŞKİLER
522 SİİRT 3 BARIŞ ÖZCAN ESNAF
523 SİNOP 1 İSLAM İNCE İŞ ADAMI
524 SİNOP 2 MUSA AKMAN YÖNETİCİ
525 SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR
526 SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI
527 SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI
528 SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST
529 SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST
530 TEKİRDAĞ 1 ARSLAN ATEŞ YÖNETİCİ
531 TEKİRDAĞ 2 UĞUR GÜREL MALİ MÜŞAVİR
532 TEKİRDAĞ 3 İBRAHİM İNCİ MÜHENDİS
533 TEKİRDAĞ 4 HALİL İBRAHİM KART SERBEST
534 TEKİRDAĞ 5 MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ İKTİSATÇI
535 TEKİRDAĞ 6 MUHAMMED YAMAN ÖĞRENCİ
536 TEKİRDAĞ 7 FATİH TOYTEKİN ÖĞRENCİ
537 TOKAT 1 BİLAL METEHAN AYDIN MÜHENDİS
538 TOKAT 2 SADİ ARHAN SERBEST
539 TOKAT 3 AYŞE GÖNAN EĞİTİMCİ
540 TOKAT 4 İHSAN YİĞİT İŞLETMECİ
541 TOKAT 5 ALİ KÜÇÜK SERBEST
542 TRABZON 1 CEVAT KURT ESNAF
543 TRABZON 2 MURAT ÖZCAN EĞİTİMCİ
544 TRABZON 3 ÜMİT ÇEBİ YÖNETİCİ
545 TRABZON 4 FURKAN ENES KOCAGÖZ YÖNETİCİ
546 TRABZON 5 İBRAHİM BAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ
547 TRABZON 6 MEHMET UZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
548 TUNCELİ 1
549 TUNCELİ 2 MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN SERBEST
550 UŞAK 1 RAMAZAN YAVUZ ACAR İNŞAAT MÜHENDİSİ
551 UŞAK 2 HÜSEYİN ÇAKMAK HARİTA MÜHENDİSİ
552 UŞAK 3 İBRAHİM DAĞGEZEN İNŞAAT MÜHENDİSİ
553 VAN 1 ÖZAY İLHAN VETERİNER
554 VAN 2 MEHMET NECİP YAVUZER EMEKLİ
555 VAN 3 MEHMET ENGİN GÜNGÖR YÖNETİCİ
556 VAN 4 NEVZAT YAĞAR EMEKLİ
557 VAN 5 YUSUF ÖZEN İŞÇİ
558 VAN 6 SIDIKA EBİNÇ EV HANIMI
559 VAN 7 MEHMET ŞİRİN CENGİZ ESNAF
560 VAN 8 MUSTAFA TERİM EMEKLİ
561 YALOVA 1 MUSTAFA BALTA MÜHENDİS
562 YALOVA 2 FEVZİ AYGÜN ESNAF
563 YALOVA 3 İSMAİL KUZU EMEKLİ
564 YOZGAT 1 MEHMET DEMİREL İŞ ADAMI
565 YOZGAT 2 ZİYA KOÇAK TURİZİMCİ
566 YOZGAT 3 ALİ YURT YÖNETİCİ
567 YOZGAT 4 İRFAN TAŞKIN FİZİKÇİ
568 ZONGULDAK 1 BURAK EROL MÜHENDİS
569 ZONGULDAK 2 GÖKHAN GÖKTAŞ MÜHENDİS
570 ZONGULDAK 3 MEHMET YAMAN MÜHENDİS
571 ZONGULDAK 4 ENGİN ZEREN MALİ MÜŞAVİR
572 ZONGULDAK 5 YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ İMAM HATİP
573 ÇANAKKALE 1 MUHARREM HOŞGÖR EĞİTİMCİ
574 ÇANAKKALE 2 MUHAMMED ERER İŞLETMECİ
575 ÇANAKKALE 3 FATMA FUNDA ÇİFTÇİ EMEKLİ
576 ÇANAKKALE 4 ALİ ALGÜL SERBEST
577 ÇANKIRI 1 YAŞAR ÇERİBAŞ İŞ ADAMI
578 ÇANKIRI 2 ÖMER UZUN ESNAF
579 ÇORUM 1 AHMET BÖLÜKBAŞ TİCARET
580 ÇORUM 2 FARUK CIDIK MUHASEBECİ
581 ÇORUM 3 AHMET AKİF ÇOBAN İŞLETMECİ
582 ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ KARATEPE SERBEST
583 ŞANLIURFA 1 MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ ECZACI
584 ŞANLIURFA 2 HÜSEYİN DOLAP OPERATÖR
585 ŞANLIURFA 3 RIDVAN SÖYLEMEZ İŞ ADAMI
586 ŞANLIURFA 4 İZZET ÇİFTÇİ TÜCCAR
587 ŞANLIURFA 5 AYŞE EROĞLU EV HANIMI
588 ŞANLIURFA 6 KASIM KARADAŞ AVUKAT
589 ŞANLIURFA 7 ZİYA AYDIN AVUKAT
590 ŞANLIURFA 8 DAVUT KÜÇÜK AVUKAT
591 ŞANLIURFA 9 AZİZ ŞAHAPOĞLU MUHASEBECİ
592 ŞANLIURFA 10 MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM TÜCCAR
593 ŞANLIURFA 11 BUŞRA MEN TARİHÇİ
594 ŞANLIURFA 12 ŞEYHİSA KOŞDAŞ ÖĞRENCİ
595 ŞANLIURFA 13 MEHMET YAŞUK İŞ ADAMI
596 ŞANLIURFA 14 İBRAHİM KAPLAN BANKACI
597 ŞIRNAK 1 ABDULLAH UMRAN EKİNCİ AVUKAT
598 ŞIRNAK 2 FAİK BUĞDAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
599 ŞIRNAK 3 NİZAR ÖZDEN DIŞ TİCARET
600 ŞIRNAK 4 ZEKİ BEGİŞ SERBEST