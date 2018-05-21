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Saadet Partisi milletvekili aday listesi, listede kimler var

Saadet Partisi'nin milletvekili adayları listesi açıklandı mı açıklanmadı mı? Sorusu merak ediliyor. 24 Haziran milletvekili seçimleri için Saadet Partisi'nin aday listesi ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı belli oldu. Parti, listeyi hazırlayıp YSK'ya teslim etti. 2018 Saadet'in milletvekili adayları tam liste haberimizde

21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:57 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 16:52
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2018 24 Haziran Saadet Partisi milletvekili adayları listesi açıklandı mı? Milletvekili aday listesinde kimler var? Hangi isimler kadro dışı bırakıldı? 24 Haziran'ın yaklaşmasıyla birlikte partiler milletvekili aday listelerini oluşturup bugün YSK'ya teslim etti. AK Parti milletvekili adaylarını belirleyip YSK'ya teslim etti. İYİ Parti'de vekil aday listelerini hazırladı. CHP milletvekili aday listesini 16.15'te YSK'ya teslim edecek.

SAADET PARTİSİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Peki listede kimler var? Saadet Partisi milletvekili aday listesi belli oldu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "CHP listesiyle ilgili bir çalışmamız olmadı. Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik" dedi.

İŞTE SAADET PARTİSİNİN ADAYLARI- TAM LİSTE

No SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ

1 ADANA 1 MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR SERBEST

2 ADANA 2 AHMET BEYAZ YÖNETİCİ

3 ADANA 3 AYŞE TOPAL EĞİTİMCİ

4 ADANA 4 SÜLEYMAN ŞENOĞUL SERBEST

5 ADANA 5 İBRAHİM ŞAHİN EMEKLİ

6 ADANA 6 MUSTAFA ÇEKİLARIZ İNŞAATÇI

7 ADANA 7 CUMA ŞAHİN YÖNETİCİ

8 ADANA 8 YASEMİN KAPUKAYA YAYINCI

9 ADANA 9 SELİM BİLGEN İŞ ADAMI

10 ADANA 10 ABDULLAH KAYA MÜTEAHHİT

11 ADANA 11 İBRAHİM KARA SERBEST

12 ADANA 12 CENGİZ KAYADAN EMLAKÇI

13 ADANA 13 OĞUZ GÜÇÜK TURİZİMCİ

14 ADANA 14 ABDULLAH ÜMMETOĞLU ESNAF

15 ADANA 15 UĞUR MURAT BUĞDAY SERBEST

16 ADIYAMAN 1 HAŞİM ASNUK YÖNETİCİ

17 ADIYAMAN 2 ABDULKADİR GÖZLEYİCİ SERBEST

18 ADIYAMAN 3 CEMAL KILAVUZ EĞİTİMCİ

19 ADIYAMAN 4 ABUZER TURHAN EĞİTİMCİ

20 ADIYAMAN 5 FEHİM AYDIN ÖĞRENCİ

21 AFYONKARAHİSAR 1 SEFA ŞENEL İŞ ADAMI

22 AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA TAŞKAPI İŞLETMECİ

23 AFYONKARAHİSAR 3 HASAN BASRİ KANTAR

24 AFYONKARAHİSAR 4 HASAN HÜSEYİN UĞURLU MALİ MÜŞAVİR

25 AFYONKARAHİSAR 5 HALİT KUŞ İŞ ADAMI

26 AFYONKARAHİSAR 6 YAŞAR KARAKAYA TÜCCAR

27 AKSARAY 1 LEVENT SERDAR ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ

28 AKSARAY 2 AHMET BÜLBÜL İNŞAAT TEKNİKERİ

29 AKSARAY 3 YUSUF KENAN DURMUŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

30 AKSARAY 4 MUSTAFA AYHAN ESNAF

31 AMASYA 1 MAHMUT ÇAKAR AVUKAT

32 AMASYA 2 LEVENT ŞENOL EMEKLİ SUBAY

33 AMASYA 3 NOĞMAN YÜKSEL TEKNİKER

34 ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM

35 ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT

36 ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST

37 ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST

38 ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF

39 ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST

40 ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT

41 ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF

42 ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ

43 ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF

44 ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR

45 ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT

46 ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST

47 ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ

48 ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT

49 ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST

50 ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR

51 ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT

52 ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI

53 ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR

54 ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST

55 ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ

56 ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ

57 ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ

58 ANKARA-3 1 FATİH AYDIN EĞİTİMCİ

59 ANKARA-3 2 PINAR GÖKMEN MÜHENDİS

60 ANKARA-3 3 MEHMET FETHİ ÖZTÜRK İNŞAAT MÜHENDİSİ

61 ANKARA-3 4 MUSTAFA AYDIN EĞİTİMCİ

62 ANKARA-3 5

63 ANKARA-3 6 MUAMMER GÜLAP EMEKLİ

64 ANKARA-3 7 ÖMER GÜNAYDIN EĞİTİMCİ

65 ANKARA-3 8 MÜZEYYEN SİMİT EV HANIMI

66 ANKARA-3 9 YUSUF SUNAR YÖNETİCİ

67 ANKARA-3 10 AHMET AVCI AVUKAT

68 ANKARA-3 11 İSLAM MERTOĞLU YÖNETİCİ

69 ANKARA-3 12 MEHMET ENES ŞAHİN SERBEST

70 ANTALYA 1 HASAN BURGAN AVUKAT

71 ANTALYA 2 ADEM SARICALAR AVUKAT

72 ANTALYA 3 MEHMET FATİH TEKİN İŞ ADAMI

73 ANTALYA 4 MEHMET EMİN GÖZÜKARA EĞİTİMCİ

74 ANTALYA 5 ZÜBEYDE GÜLER EV HANIMI

75 ANTALYA 6 RUKİYE GÜLŞEN EV HANIMI

76 ANTALYA 7 DÖNAY UYAR PEDEGOJİ

77 ANTALYA 8 SEYYİT HALİL TUNÇ ESNAF

78 ANTALYA 9 RUMEYSA NUR ÇETECİ MİMAR

79 ANTALYA 10 SERVET YILMAZ EV HANIMI

80 ANTALYA 11 HAMZA KARAAĞAÇ EMEKLİ

81 ANTALYA 12 MUSTAFA SİR YÖNETİCİ

82 ANTALYA 13 ERGÜN EREN İŞLETMECİ

83 ANTALYA 14 SÜLEYMAN AKINCI EMEKLİ

84 ANTALYA 15 SEMİH SERDAR DEMİR ZİRAAT MÜHENDİSİ

85 ANTALYA 16 SÜMEYYE GÜLDAL MİMAR

86 ARDAHAN 1 HAKAN ÇAPAN EĞİTİMCİ

87 ARDAHAN 2 MEHMET ŞİMŞEK SERBEST

88 ARTVİN 1 SALİH BERBER AVUKAT

89 ARTVİN 2 GÜLTEKİN SOYDAN MAKİNE TEKNİKERİ

90 AYDIN 1 MEHMET İHSAN AYAYDIN İŞ ADAMI

91 AYDIN 2 ALİ SÖĞÜT MÜHENDİS

92 AYDIN 3 MUSA MUÇA SERBEST

93 AYDIN 4 ÖZLEM ÖZTÜRK HEMŞİRE

94 AYDIN 5 MEHMET YÖRÜK İŞLETMECİ

95 AYDIN 6 SÜLEYMAN ATEŞ OPERATÖR

96 AYDIN 7 FATİH KARAHAN İŞ ADAMI

97 AYDIN 8 GÜLTEN HANÇER EV HANIMI

98 AĞRI 1 MEHMET ZİYATTİN TOKAR MÜHENDİS

99 AĞRI 2

100 AĞRI 3

101 AĞRI 4

102 BALIKESİR 1 MUSTAFA YILMAZ GAZETECİ

103 BALIKESİR 2 EYÜP SABRİ SOLMAZ EĞİTİMCİ

104 BALIKESİR 3 SEYFETTİN ÇÖZEL EMEKLİ ÖĞRETMEN

105 BALIKESİR 4 RAMAZAN YILDIRIM AVUKAT

106 BALIKESİR 5 ÖMER TAŞKIN EMEKLİ ÖĞRETMEN

107 BALIKESİR 6 İBRAHİM HIDIR BESİCİ

108 BALIKESİR 7 AHMET PINAR EMEKLİ

109 BALIKESİR 8 SİNAN BAŞARAN TÜCCAR

110 BALIKESİR 9 SALİH ORAL ÖVÜÇ YÖNETİCİ

111 BARTIN 1 ÜNAL YURTBAY ESNAF

112 BARTIN 2 MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ SERBEST

113 BATMAN 1 FARİS ÖZDEMİR EMEKLİ VEKİL

114 BATMAN 2 MUSTAFA YILDIZ SERBEST

115 BATMAN 3 MEHMET FIRAT EMEKLİ

116 BATMAN 4

117 BATMAN 5

118 BAYBURT 1 MURAT GÜRBÜZ YÖNETİCİ

119 BİLECİK 1 SEYFETTİN TIKIZ YÖNETİCİ

120 BİLECİK 2 ETHEM ERSÖZ MÜHENDİS

121 BİNGÖL 1 SUAT İŞCEN ELEKTRİKÇİ

122 BİNGÖL 2 MUHAMMED FATİH TİRYAKİ VETERİNER

123 BİNGÖL 3 VURAL KOŞUNKARTAY ÖĞRENCİ

124 BİTLİS 1 ZİYA KALMACİ EMEKLİ

125 BİTLİS 2

126 BİTLİS 3 MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ SERBEST

127 BOLU 1 İSA SAYIN İNŞAAT MÜHENDİSİ

128 BOLU 2 VEYSEL AYEROĞLU ESNAF

129 BOLU 3 DAVUT KARAHAYDAR SERBEST

130 BURDUR 1 FATİH TUNÇ ESNAF

131 BURDUR 2 RAMAZAN KAYABAŞ DİN GÖREVLİSİ

132 BURDUR 3 FETHİ SEMİZ İKTİSATÇI

133 BURSA-1 1 GÖKHAN GERÇEK MÜHENDİS

134 BURSA-1 2 BURAK ÇELİK VETERİNER

135 BURSA-1 3 ELİF SULTAN ŞENDÖL ÖĞRENCİ

136 BURSA-1 4 ALİ ÖNCEL ESNAF

137 BURSA-1 5 HAMZA GÜRSEL ÖĞRETMEN

138 BURSA-1 6 CENGİZ ARSLAN TİCARET

139 BURSA-1 7 DOĞAN ÖZBÜYÜK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

140 BURSA-1 8 GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU SERBEST

141 BURSA-1 9 RABİA IMAMAJ ÖĞRENCİ

142 BURSA-1 10 YUNUS EMRE ÖZBİLEN ÖĞRENCİ

143 BURSA-2 1 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ

144 BURSA-2 2 FİKRET BAYRAM GAZETECİ

145 BURSA-2 3 EBRAR GÜLSÜM AYGÜN EĞİTİMCİ

146 BURSA-2 4 HAMZA AYGÜN TÜCCAR

147 BURSA-2 5 SALİH KOCATEPE YÖNETİCİ

148 BURSA-2 6 KARYAĞDI BERKELİ VETERİNER

149 BURSA-2 7 SELAHATTİN AFŞAR SERBEST

150 BURSA-2 8 RABİA ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER

151 BURSA-2 9 CUMA YILDIRAK

152 BURSA-2 10 CAN TATAR SERBEST

153 DENİZLİ 1 AHMET ERYILMAZ İŞ ADAMI

154 DENİZLİ 2 TANER İZGİ MİMAR

155 DENİZLİ 3 SEVİL AKTAŞ YÖNETİCİ

156 DENİZLİ 4 ABDULLAH ÖZEREN AVUKAT

157 DENİZLİ 5 HALİL İBRAHİM VAROL AVUKAT

158 DENİZLİ 6 MEHMET ALİ SEZER AVUKAT

159 DENİZLİ 7 MEHMED SAİD TOPUZ ÖĞRENCİ

160 DENİZLİ 8 KUDRET İLHAN TİCARET

161 DİYARBAKIR 1 SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ İŞ ADAMI

162 DİYARBAKIR 2 BÜLENT KAYA AVUKAT

163 DİYARBAKIR 3 FESİH BOZAN YÖNETİCİ

164 DİYARBAKIR 4 ALAADDİN TAN İŞ ADAMI

165 DİYARBAKIR 5 HÜSEYİN İHSAN YENİCE AVUKAT

166 DİYARBAKIR 6 MEHMET ÖCAL SERBEST

167 DİYARBAKIR 7 ABDURRAHMAN ERGİN YÖNETİCİ

168 DİYARBAKIR 8 MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

169 DİYARBAKIR 9

170 DİYARBAKIR 10

171 DİYARBAKIR 11

172 DİYARBAKIR 12

173 DÜZCE 1 MUSTAFA ZORLU İKTİSATÇI

174 DÜZCE 2 AHMET SERDAR ERDEM ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

175 DÜZCE 3 FATİH MEHMET GÜNER ESNAF

176 EDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRAN EMEKLİ

177 EDİRNE 2 AYHAN ÖZKAN SERBEST

178 EDİRNE 3 MANSUR İRİŞ SERBEST

179 EDİRNE 4 RECAİ TAŞKIN EMEKLİ

180 ELAZIĞ 1 İBRAHİM HACIBEKİROĞLU TÜCCAR

181 ELAZIĞ 2 MUHAMMED NEDİM SADAK SERBEST

182 ELAZIĞ 3 MUSTAFA EMRE İŞÇİ

183 ELAZIĞ 4 ÖZKAN ERGEN İMAM HATİP

184 ELAZIĞ 5 ABOBEKİR TANYILDIZI EMEKLİ

185 ERZİNCAN 1 ALİ CEBECİ İŞ ADAMI

186 ERZİNCAN 2 HALİL İBRAHİM KUTLU MAKİNE MÜHENDİSİ

187 ERZURUM 1 FAİK ÇALIK ESNAF

188 ERZURUM 2 ABDULLAH POLAT SERBEST

189 ERZURUM 3 MURAT OZAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

190 ERZURUM 4 NİZAMETTİN AKÇIL SERBEST

191 ERZURUM 5 AYHAN ERKEM ESNAF

192 ERZURUM 6 YUSUF KOLİKISA MÜHENDİS

193 ESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖL İNŞAAT MÜHENDİSİ

194 ESKİŞEHİR 2 NAZİF AYAZ YÖNETİCİ

195 ESKİŞEHİR 3 SERAP DEMİR SERBEST

196 ESKİŞEHİR 4 MUHAMMET GÜNEY EMEKLİ

197 ESKİŞEHİR 5 MUHAMMED ALİ KÖSE MUHASEBE UZMANI

198 ESKİŞEHİR 6 YASİN YENTÜRK MÜTEAHHİT

199 ESKİŞEHİR 7 ADİL KESER AVUKAT

200 GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS

201 GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT

202 GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT

203 GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT

204 GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST

205 GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST

206 GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET

207 GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ

208 GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ

209 GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ

210 GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF

211 GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI

212 GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF

213 GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF

214 GİRESUN 1 BEKİR DEMİRKAYA İŞ ADAMI

215 GİRESUN 2 GÖKSEL GÜNEŞ AVUKAT

216 GİRESUN 3 HAYATİ FİKRİ TOPKAR EMEKLİ

217 GİRESUN 4 BEKİR TOSUN İŞ ADAMI

218 GÜMÜŞHANE 1 AKIN DEMİR AVUKAT

219 GÜMÜŞHANE 2 CELALETTİN KARAKOÇ EĞİTİMCİ

220 HAKKARİ 1 ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ ESNAF

221 HAKKARİ 2 YAVUZ DALGIÇ EMLAKÇI

222 HAKKARİ 3 YUSUF KESKİN ESNAF

223 HATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKAN İŞ ADAMI

224 HATAY 2 MUSTAFA EĞE SİGORTACI

225 HATAY 3 HALİL ÇELİK ESNAF

226 HATAY 4 ABDULLAH AYDIN DEMİR YÖNETİCİ

227 HATAY 5 AYŞEGÜL KÜÇÜK YÖNETİCİ

228 HATAY 6 ATİLA EROL İŞ ADAMI

229 HATAY 7 YUSUF ÇİÇEK İŞÇİ

230 HATAY 8 RAMAZAN ÖKSÜZ İŞ ADAMI

231 HATAY 9 FATİH DÖKMECİ TÜCCAR

232 HATAY 10 MEHMET AYDOĞAN MUHASEBECİ

233 HATAY 11 UĞUR URAL ZİRAAT TEKNİKERİ

234 ISPARTA 1 CEVAT GENÇAY MOBİLYACI

235 ISPARTA 2 DİNÇER DEMİREZEN SERBEST

236 ISPARTA 3 İBRAHİM ATEŞ ESNAF

237 ISPARTA 4 HÜSEYİN EROĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ

238 IĞDIR 1 ALİ GÜNER EĞİTİMCİ

239 IĞDIR 2 SEYİT ZAHİR KOŞİK SERBEST

240 İSTANBUL-1 1 ABDULLAH SEVİM EĞİTİMCİ

241 İSTANBUL-1 2 YILMAZ BAYAT MÜHENDİS

242 İSTANBUL-1 3 DİCLE ŞİT EV HANIMI

243 İSTANBUL-1 4 AHMET TÜRKCAN YÖNETİCİ

244 İSTANBUL-1 5 MEHMET ALİ ÖZGÜR

245 İSTANBUL-1 6 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU İŞLETMECİ

246 İSTANBUL-1 7 MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ

247 İSTANBUL-1 8 ABDULHALİM MEŞE YÖNETİCİ

248 İSTANBUL-1 9 CEM KAYA KARATÜN AVUKAT

249 İSTANBUL-1 10 ALEV SEZEN AVUKAT

250 İSTANBUL-1 11 ADEM BOZ LOJİSTİK

251 İSTANBUL-1 12 FEHİM HAVA TÜCCAR

252 İSTANBUL-1 13 YUSUF YÜKSEL TÜCCAR

253 İSTANBUL-1 14 ŞEREF KAÇMAZ İŞLETMECİ

254 İSTANBUL-1 15 RESUL KILIÇ ESNAF

255 İSTANBUL-1 16 ABDÜLKADİR ARSLAN TÜCCAR

256 İSTANBUL-1 17 AHMET BARAN

257 İSTANBUL-1 18 AYSUN BAYRAKTAR EV HANIMI

258 İSTANBUL-1 19 RECEP KARAKOÇ İŞLETMECİ

259 İSTANBUL-1 20 FAHRETTİN COŞKUN

260 İSTANBUL-1 21 FESİH TAYBAR

261 İSTANBUL-1 22 MUSTAFA KOCABEY AVUKAT

262 İSTANBUL-1 23 TURGUT DANACI ESNAF

263 İSTANBUL-1 24 ALİ KEMAL DERİN

264 İSTANBUL-1 25 GONCA NUR ASLAN EV HANIMI

265 İSTANBUL-1 26 MUHAMMET DUMAN AVUKAT

266 İSTANBUL-1 27 MUAMMER KOÇ İLAHİYATÇI

267 İSTANBUL-1 28 HALİL İBRAHİM SERBEST

268 İSTANBUL-1 29 NAFİYE SAÇI ÖĞRENCİ

269 İSTANBUL-1 30 ERDOĞAN USLU TÜCCAR

270 İSTANBUL-1 31 MURAT ÇEKER

271 İSTANBUL-1 32 SELAHATTİN ASLAN

272 İSTANBUL-1 33 HAKAN AKTAŞ İKTİSATÇI

273 İSTANBUL-1 34

274 İSTANBUL-1 35

275 İSTANBUL-2 1 BİROL AYDIN EĞİTİMCİ

276 İSTANBUL-2 2 SAMET SAMİ TEMEL ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

277 İSTANBUL-2 3 MUSTAFA KAYA EĞİTİMCİ

278 İSTANBUL-2 4 BİLAL AY

279 İSTANBUL-2 5 FATMA NEVİN GÖKÇE

280 İSTANBUL-2 6 MUHAMMED EMİN TOPSAKAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

281 İSTANBUL-2 7 MUSTAFA YAMAN AVUKAT

282 İSTANBUL-2 8 BİLAL AYDIN İKTİSATÇI

283 İSTANBUL-2 9 MİKAİL KABAK DOKTOR

284 İSTANBUL-2 10 TUĞRUL YALÇINKAYA İŞLETMECİ

285 İSTANBUL-2 11 ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU

286 İSTANBUL-2 12 EROL URHAN

287 İSTANBUL-2 13 ADEM AKBULUT

288 İSTANBUL-2 14 ÖZGÜR ATAK İKTİSATÇI

289 İSTANBUL-2 15 İLKER ÇİFTÇİ İŞLETMECİ

290 İSTANBUL-2 16 RECEP POLAT İKTİSATÇI

291 İSTANBUL-2 17 NİHAT ŞADOĞLU TÜCCAR

292 İSTANBUL-2 18 MUHAMMED GAZİ KILIÇ

293 İSTANBUL-2 19 YASEMİN BİLNUR ERENCİ

294 İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN AYDOĞAN TÜCCAR

295 İSTANBUL-2 21 MEHMET FATİH AKYÜZLÜ

296 İSTANBUL-2 22 MAHİR SEZGİN AVUKAT

297 İSTANBUL-2 23 TÜLAY VIZVIZ

298 İSTANBUL-2 24 MUSTAFA UĞUR DOĞAN

299 İSTANBUL-2 25 NURSENA ULUSOY

300 İSTANBUL-2 26 SELİM BAŞPINAR MÜHENDİS

301 İSTANBUL-2 27 HABİBE ERDOĞAN

302 İSTANBUL-2 28

303 İSTANBUL-3 1 ALTAN TAN MÜHENDİS

304 İSTANBUL-3 2 HASAN BİTMEZ EĞİTİMCİ

305 İSTANBUL-3 3 NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK YÖNETİCİ

306 İSTANBUL-3 4 İBRAHİM YILDIZ AVUKAT

307 İSTANBUL-3 5 MESUT ÖZLEM MÜHENDİS

308 İSTANBUL-3 6 EBRAR BEZCİ İŞLETMECİ

309 İSTANBUL-3 7 YAŞAR AVCI

310 İSTANBUL-3 8 OSMAN BAŞ ESNAF

311 İSTANBUL-3 9 YUNUS AKSOY MAKİNE MÜHENDİSİ

312 İSTANBUL-3 10 MESUDE DÖNMEZ EV HANIMI

313 İSTANBUL-3 11 NEŞET ÇEVİK TÜCCAR

314 İSTANBUL-3 12 ADNAN HACIABDULLAHOĞLU KİMYAGER

315 İSTANBUL-3 13 TUNCER KOĞA

316 İSTANBUL-3 14 ENDER ESİNER

317 İSTANBUL-3 15 KADİR TOKALI

318 İSTANBUL-3 16 CANER BİTİŞ

319 İSTANBUL-3 17 EMİNE ÖZTÜRK ULUSLARARASI ILIŞKİLER

320 İSTANBUL-3 18 HASAN KARA

321 İSTANBUL-3 19 ADNAN ŞAHİN EMEKLİ SUBAY

322 İSTANBUL-3 20 AHMET ÖZSEVEN

323 İSTANBUL-3 21 İLKNUR GÖKDEMİR TARİHÇİ

324 İSTANBUL-3 22 SUAT KOÇYİĞİT AVUKAT

325 İSTANBUL-3 23 FUNDA YALÇIN BOZKURT

326 İSTANBUL-3 24 MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU EĞİTİMCİ

327 İSTANBUL-3 25 FERİT DURBİN AVUKAT

328 İSTANBUL-3 26 ÖMER KOÇAK TEKNİKER

329 İSTANBUL-3 27 BİLAL TATAR TÜCCAR

330 İSTANBUL-3 28 MEVLÜT İRFAN BAHADIR AVUKAT

331 İSTANBUL-3 29 FEYZA GÜRBÜZ ULUSLARARASI ILIŞKİLER

332 İSTANBUL-3 30 MUHAMMED MUSAB DEMİRER AVUKAT

333 İSTANBUL-3 31 KENAN KARAGÜZEL ESNAF

334 İSTANBUL-3 32 MUSTAFA ÇALKAN

335 İSTANBUL-3 33

336 İSTANBUL-3 34

337 İSTANBUL-3 35

338 İZMİR-1 1 ZEKERİYE HAZIRBULAN MÜHENDİS

339 İZMİR-1 2 OZAN GANİÜSMEN DOKTOR

340 İZMİR-1 3 TURHAN TUTUMLU AVUKAT

341 İZMİR-1 4 MÜMİN BAŞTÜRK ELEKTRİK TEKNİSYENİ

342 İZMİR-1 5 SELÇUK KAVUŞAN PAZARLAMA

343 İZMİR-1 6 SUNA CANITEZ EMEKLİ

344 İZMİR-1 7 UĞUR TÜRKER MÜHENDİS

345 İZMİR-1 8 HAMZA DEMİR MÜHENDİS

346 İZMİR-1 9 İBRAHİM DEMİR AVUKAT

347 İZMİR-1 10 BEKİR ÇALIŞKAN MALİ MÜŞAVİR

348 İZMİR-1 11 HALİL YALÇINKAYA ESNAF

349 İZMİR-1 12 KASIM OCAK BANKACI

350 İZMİR-1 13 FURKAN TURGUT ÖĞRENCİ

351 İZMİR-1 14 MEHMET EMİN ALTINBAŞ ESNAF

352 İZMİR-2 1 ŞERAFETTİN KILIÇ MALİ MÜŞAVİR

353 İZMİR-2 2 CEREN KARA YÖNETİCİ

354 İZMİR-2 3 VEDAT KOLUKISA AVUKAT

355 İZMİR-2 4 MESUT DAĞ MİMAR

356 İZMİR-2 5 ZEKİ KAYA MÜHENDİS

357 İZMİR-2 6 MEHMET EMRE BOZABA DİŞ HEKİMİ

358 İZMİR-2 7 ALİ ÇAKIR İŞ ADAMI

359 İZMİR-2 8 ŞAHAP BOZKURT ÇİFÇİ

360 İZMİR-2 9 MUHSİN GİRCUDE SERBEST

361 İZMİR-2 10 SERVET YILDIZ ESNAF

362 İZMİR-2 11 SÜMEYYE ORHAN EV HANIMI

363 İZMİR-2 12 MAHMUT DOST İLAHİYATÇI

364 İZMİR-2 13 ERDEM YILMAZ ESNAF

365 İZMİR-2 14 İSMET TOPAL EMEKLİ

366 KAHRAMANMARAŞ 1 ÖKKEŞ NARLI TEKSTİL MÜHENDİSİ

367 KAHRAMANMARAŞ 2 VAHAP KARPINAR ÖĞRETMEN

368 KAHRAMANMARAŞ 3 İSHAK KÖROĞLU İŞ ADAMI

369 KAHRAMANMARAŞ 4 SULTAN KAMALAK EV HANIMI

370 KAHRAMANMARAŞ 5 CİHAT DİNLER YÖNETİCİ

371 KAHRAMANMARAŞ 6 MANSUR ÖZCAN TEKNİKER

372 KAHRAMANMARAŞ 7 BURAK DOLUZENGİN AVUKAT

373 KAHRAMANMARAŞ 8 AHMET ZOR SERBEST

374 KARABÜK 1 MUHSİN ÇEBİ ESNAF

375 KARABÜK 2 MEHMET YÜCE İNŞAAT MÜHENDİSİ

376 KARABÜK 3 İSMAİL KİRENLİ EMEKLİ

377 KARAMAN 1 ORHAN SOYDAN YÖNETİCİ

378 KARAMAN 2 ALİ ÇİFTÇİ EMEKLİ

379 KARAMAN 3 MELEKHAN KAVAS EV HANIMI

380 KARS 1 SEZGİN YILDIZ EĞİTİMCİ

381 KARS 2 BÜLENT ALTUN OTOMOTİV

382 KARS 3 TAHİR TAHİROĞLU İKTİSATÇI

383 KASTAMONU 1 BİLAL ÇODUR SERBEST

384 KASTAMONU 2 NECATİ YAVUZ EMEKLİ

385 KASTAMONU 3 HULUSİ ÖZBEK SERBEST

386 KAYSERİ 1 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

387 KAYSERİ 2 HAŞİM ÖZÇELİK HARİTA MÜHENDİSİ

388 KAYSERİ 3 AHMET ULUSOY SİGORTA ACENTESİ

389 KAYSERİ 4 HATİCE SÜMEYYE BOZKURT PSİKOLOG

390 KAYSERİ 5 İSMAİL ÇELEBİ EMEKLİ

391 KAYSERİ 6 BAKİ COŞKUN AVUKAT

392 KAYSERİ 7 İBRAHİM BIYIKLIOĞLU MÜHENDİS

393 KAYSERİ 8 ASİYE ÇAKIRLI ESNAF

394 KAYSERİ 9 ÖZKAN YÜREK AVUKAT

395 KAYSERİ 10 RABİA ÇAĞRICI ÖĞRENCİ

396 KIRIKKALE 1 FARUK VURGUN TEKNİKER

397 KIRIKKALE 2 SELAMİ ÇAKIR İŞÇİ

398 KIRIKKALE 3 MÜİN YILDIZ EMEKLİ

399 KIRKLARELİ 1 SALİH MEHMET AYDIN YÖNETİCİ

400 KIRKLARELİ 2 GÜNER AYDIN İŞ ADAMI

401 KIRKLARELİ 3 BÜŞRA SAVAŞ ÖĞRETMEN

402 KIRŞEHİR 1 MUSTAFA ÇAKIR MAKİNE MÜHENDİSİ

403 KIRŞEHİR 2 HÜSEYİN ESERER İMAM HATİP

404 KİLİS 1 ŞERİF KARAKURT İKTİSATÇI

405 KİLİS 2 MEHMET SALİH ÖZOĞUZ SERBEST

406 KOCAELİ 1 SİNAN EJDEROĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

407 KOCAELİ 2 RECEP SARIDOĞAN ESNAF

408 KOCAELİ 3 REYHAN ŞENGÜN GİYİM TASARIM

409 KOCAELİ 4 VOLKAN GEMİKSİZ TİCARET

410 KOCAELİ 5 İBRAHİM BIYIKLI İŞLETMECİ

411 KOCAELİ 6 NİHAT YILDIZ İŞ ADAMI

412 KOCAELİ 7 SİNAN YOLCU SERBEST

413 KOCAELİ 8 ÖMER FARUK YILDIRIM AVUKAT

414 KOCAELİ 9 SEDAT USLU YÖNETİCİ

415 KOCAELİ 10 FAHRETTİN TAŞKAYA TÜCCAR

416 KOCAELİ 11 FATMA BETÜL ULUDAĞ EV HANIMI

417 KOCAELİ 12 FATİH KARAMAN PAZARLAMA

418 KOCAELİ 13 LATİF GÖKHAN DURTAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

419 KONYA 1 MUSTAFA ÖZKAFA YÖNETİCİ

420 KONYA 2 HASAN HÜSEYİN UYAR AVUKAT

421 KONYA 3 MUSTAFA DERBENTLİ AVUKAT

422 KONYA 4 SİNAN TOPRAK MÜHENDİS

423 KONYA 5 MUHAMMET UZUN TİCARET

424 KONYA 6 AHMET BÜYÜKTERMİYECİ TİCARET

425 KONYA 7 YAVUZ AYDIN EMEKLİ

426 KONYA 8 KENAN ÖZCAN MÜHENDİS

427 KONYA 9 İSMAİL HAKKI BACAK SANAYİCİ

428 KONYA 10 İSMAİL AYDİLEK EĞİTİMCİ

429 KONYA 11 MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ AVUKAT

430 KONYA 12 İSMAİL BULUT MÜHENDİS

431 KONYA 13 ÖMER MÜCEVHER MÜHENDİS

432 KONYA 14 SEFA YILMAZ ÖĞRENCİ

433 KONYA 15 KERİM ŞENEL EMEKLİ

434 KÜTAHYA 1 ÖMER FARUK EVREN ÖZEL DANIŞMAN

435 KÜTAHYA 2 FATİH BOZAN İŞLETMECİ

436 KÜTAHYA 3 NURULLAH GÜNGÖR ÖĞRENCİ

437 KÜTAHYA 4 HASAN ÖZBAL ÖĞRENCİ

438 KÜTAHYA 5 RÜMEYSA POYRAZ ÖĞRENCİ

439 MALATYA 1 MEHMET KAYA ASİLTÜRK İŞ ADAMI

440 MALATYA 2 ABUZER GÖGÜS VETERİNER

441 MALATYA 3 YUNUS SAVAŞ SERBEST

442 MALATYA 4 MUSTAFA PARLAKYILDIZ ESNAF

443 MALATYA 5 MUHAMMET İKBAL YILDIZ ÖĞRENCİ

444 MALATYA 6 ADNAN ÖZDEMİR EMEKLİ

445 MANİSA 1 MEHMET ÖNAL İŞ ADAMI

446 MANİSA 2 MUSTAFA ARİF AYSU SERBEST

447 MANİSA 3 ZEKAYİ YILMAZ ESNAF

448 MANİSA 4 BİLAL KİŞEÇOK MÜTEAHHİT

449 MANİSA 5 ABDULLAH YILMAZ EMEKLİ

450 MANİSA 6 MEHMET TONBALAK DİN GÖREVLİSİ

451 MANİSA 7 OLGUN OKTAY DEMİRCAN EMEKLİ ASKER

452 MANİSA 8 MUSTAFA ERKAN İŞÇİ

453 MANİSA 9 MUHAMMET FATİH KAYA ÖĞRENCİ

454 MANİSA 10 NİHAT KOCAÇAKIR ÖĞRENCİ

455 MARDİN 1 MEHMET ALİ KILIÇ EĞİTİMCİ

456 MARDİN 2 MEHMET YILDIZ ÖĞRETMEN

457 MARDİN 3 SUUT CEVHEROĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ

458 MARDİN 4 AHMET İLETMİŞ TÜCCAR

459 MARDİN 5 HALİME DABAKOĞLU EV HANIMI

460 MARDİN 6 ÖMER ÇİFÇİ TEKNİKER

461 MERSİN 1 SONER ÇONTAR VETERİNER

462 MERSİN 2 NURBAKİ ŞAHİN DIŞ TİCARET

463 MERSİN 3 AYHAN BAYRAM MUHASEBECŞ

464 MERSİN 4 ESAT GÜNEŞ SERBEST

465 MERSİN 5 BURAK CANLI AVUKAT

466 MERSİN 6 BEKİR AYDIN REKLAMCI

467 MERSİN 7 HASİBE YILDIZ EV HANIMI

468 MERSİN 8 REMZİ YİĞİTALP SERBEST

469 MERSİN 9 GÖKHAN ALAGÖZ MÜHENDİS

470 MERSİN 10 MUSTAFA CAN SERBEST

471 MERSİN 11 ARİF ŞAHBAZ SERBEST

472 MERSİN 12 AYŞE GÜLİZ YENEN EV HANIMI

473 MERSİN 13 YUSUF GÜLMEZ DEKORASYON

474 MUĞLA 1 ÖMER ULUDAĞ TASARIMCI

475 MUĞLA 2 İLHAN ÖZLER ESNAF

476 MUĞLA 3 FURKAN DUMAN MİMAR

477 MUĞLA 4 MUHAMMED NECİP GENCER SERBEST

478 MUĞLA 5 SALİHA GÜZEL EV HANIMI

479 MUĞLA 6 MUSA ERGİN SERBEST

480 MUĞLA 7 SAYİT AYDIN EMEKLİ

481 MUŞ 1 NAZIM ÇELİK TÜCCAR

482 MUŞ 2 MEHMET ŞAH SABAK SERBEST

483 MUŞ 3 KEMAL İNDİÇ ÇİFTÇİ

484 MUŞ 4 HUDEYDA BOZYEL İŞÇİ

485 NEVŞEHİR 1 MUSTAFA AYDEMİR İLAHİYATÇI

486 NEVŞEHİR 2 ABBAS BÜKEN SERBEST

487 NEVŞEHİR 3 MUAMMER KEÇE SERBEST

488 NİĞDE 1 AHMET BİNİCİ SERBEST

489 NİĞDE 2 TAKİ KUZHAN

490 NİĞDE 3 NEDİME FATMA KOÇER EV HANIMI

491 ORDU 1 ERKAN TEMİZ AVUKAT

492 ORDU 2 MUAMMER BİLGİÇ EĞİTİMCİ

493 ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER

494 ORDU 4 HALİT DUYAR MÜHENDİS

495 ORDU 5 ERHAN KAYA VETERİNER

496 ORDU 6 AHMET TOPALOĞLU İKTİSATÇI

497 OSMANİYE 1 İSLAM KORKMAZ İŞLETMECİ

498 OSMANİYE 2 MAHMUT USTAHALİLOĞLU AVUKAT

499 OSMANİYE 3 ORHAN İLENGİZ YÖNETİCİ

500 OSMANİYE 4 ÖKKEŞ DAĞLI SERBEST

501 RİZE 1 MUHAMMET KAÇAR AVUKAT

502 RİZE 2 GÜLHAN HAFIZOĞLU EĞİTİMCİ

503 RİZE 3 BURAK UZUN SERBEST

504 SAKARYA 1 EYÜP YILDIRIM SERBEST

505 SAKARYA 2 ALİ SEYYAR İKTİSATÇI

506 SAKARYA 3 ŞEREF TAN İŞ ADAMI

507 SAKARYA 4 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT

508 SAKARYA 5 AYŞE GÜÇLÜ SERBEST

509 SAKARYA 6 KERİM ALİ AKSOY İŞLETMECİ

510 SAKARYA 7 FURKAN CEBECİ ESNAF

511 SAMSUN 1 İSMAİL HAKKI AKKİRAZ EĞİTİMCİ

512 SAMSUN 2 MUSTAFA ÖCAL SERBEST

513 SAMSUN 3 HASAN ÖZTÜRK SİGORTACI

514 SAMSUN 4 İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU YÖNETİCİ

515 SAMSUN 5 BUŞRA GENEZ JEOFİZİK MÜHENDİSİ

516 SAMSUN 6 ABDULVAHAP BİLEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

517 SAMSUN 7 MUHAMMET KUZUBAŞ AKADEMİSYEN

518 SAMSUN 8 HÜSEYİN ŞİMŞEK TÜCCAR

519 SAMSUN 9 ŞUAYIP SARI İŞ ADAMI

520 SİİRT 1 MEMET SAMİ ARIKAN MAKİNE MÜHENDİSİ

521 SİİRT 2 MEHMET NURULLAH IŞIK ULUSLARARASI ILIŞKİLER

522 SİİRT 3 BARIŞ ÖZCAN ESNAF

523 SİNOP 1 İSLAM İNCE İŞ ADAMI

524 SİNOP 2 MUSA AKMAN YÖNETİCİ

525 SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR

526 SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI

527 SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI

528 SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST

529 SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST

530 TEKİRDAĞ 1 ARSLAN ATEŞ YÖNETİCİ

531 TEKİRDAĞ 2 UĞUR GÜREL MALİ MÜŞAVİR

532 TEKİRDAĞ 3 İBRAHİM İNCİ MÜHENDİS

533 TEKİRDAĞ 4 HALİL İBRAHİM KART SERBEST

534 TEKİRDAĞ 5 MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ İKTİSATÇI

535 TEKİRDAĞ 6 MUHAMMED YAMAN ÖĞRENCİ

536 TEKİRDAĞ 7 FATİH TOYTEKİN ÖĞRENCİ

537 TOKAT 1 BİLAL METEHAN AYDIN MÜHENDİS

538 TOKAT 2 SADİ ARHAN SERBEST

539 TOKAT 3 AYŞE GÖNAN EĞİTİMCİ

540 TOKAT 4 İHSAN YİĞİT İŞLETMECİ

541 TOKAT 5 ALİ KÜÇÜK SERBEST

542 TRABZON 1 CEVAT KURT ESNAF

543 TRABZON 2 MURAT ÖZCAN EĞİTİMCİ

544 TRABZON 3 ÜMİT ÇEBİ YÖNETİCİ

545 TRABZON 4 FURKAN ENES KOCAGÖZ YÖNETİCİ

546 TRABZON 5 İBRAHİM BAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

547 TRABZON 6 MEHMET UZ İNŞAAT MÜHENDİSİ

548 TUNCELİ 1

549 TUNCELİ 2 MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN SERBEST

550 UŞAK 1 RAMAZAN YAVUZ ACAR İNŞAAT MÜHENDİSİ

551 UŞAK 2 HÜSEYİN ÇAKMAK HARİTA MÜHENDİSİ

552 UŞAK 3 İBRAHİM DAĞGEZEN İNŞAAT MÜHENDİSİ

553 VAN 1 ÖZAY İLHAN VETERİNER

554 VAN 2 MEHMET NECİP YAVUZER EMEKLİ

555 VAN 3 MEHMET ENGİN GÜNGÖR YÖNETİCİ

556 VAN 4 NEVZAT YAĞAR EMEKLİ

557 VAN 5 YUSUF ÖZEN İŞÇİ

558 VAN 6 SIDIKA EBİNÇ EV HANIMI

559 VAN 7 MEHMET ŞİRİN CENGİZ ESNAF

560 VAN 8 MUSTAFA TERİM EMEKLİ

561 YALOVA 1 MUSTAFA BALTA MÜHENDİS

562 YALOVA 2 FEVZİ AYGÜN ESNAF

563 YALOVA 3 İSMAİL KUZU EMEKLİ

564 YOZGAT 1 MEHMET DEMİREL İŞ ADAMI

565 YOZGAT 2 ZİYA KOÇAK TURİZİMCİ

566 YOZGAT 3 ALİ YURT YÖNETİCİ

567 YOZGAT 4 İRFAN TAŞKIN FİZİKÇİ

568 ZONGULDAK 1 BURAK EROL MÜHENDİS

569 ZONGULDAK 2 GÖKHAN GÖKTAŞ MÜHENDİS

570 ZONGULDAK 3 MEHMET YAMAN MÜHENDİS

571 ZONGULDAK 4 ENGİN ZEREN MALİ MÜŞAVİR

572 ZONGULDAK 5 YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ İMAM HATİP

573 ÇANAKKALE 1 MUHARREM HOŞGÖR EĞİTİMCİ

574 ÇANAKKALE 2 MUHAMMED ERER İŞLETMECİ

575 ÇANAKKALE 3 FATMA FUNDA ÇİFTÇİ EMEKLİ

576 ÇANAKKALE 4 ALİ ALGÜL SERBEST

577 ÇANKIRI 1 YAŞAR ÇERİBAŞ İŞ ADAMI

578 ÇANKIRI 2 ÖMER UZUN ESNAF

579 ÇORUM 1 AHMET BÖLÜKBAŞ TİCARET

580 ÇORUM 2 FARUK CIDIK MUHASEBECİ

581 ÇORUM 3 AHMET AKİF ÇOBAN İŞLETMECİ

582 ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ KARATEPE SERBEST

583 ŞANLIURFA 1 MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ ECZACI

584 ŞANLIURFA 2 HÜSEYİN DOLAP OPERATÖR

585 ŞANLIURFA 3 RIDVAN SÖYLEMEZ İŞ ADAMI

586 ŞANLIURFA 4 İZZET ÇİFTÇİ TÜCCAR

587 ŞANLIURFA 5 AYŞE EROĞLU EV HANIMI

588 ŞANLIURFA 6 KASIM KARADAŞ AVUKAT

589 ŞANLIURFA 7 ZİYA AYDIN AVUKAT

590 ŞANLIURFA 8 DAVUT KÜÇÜK AVUKAT

591 ŞANLIURFA 9 AZİZ ŞAHAPOĞLU MUHASEBECİ

592 ŞANLIURFA 10 MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM TÜCCAR

593 ŞANLIURFA 11 BUŞRA MEN TARİHÇİ

594 ŞANLIURFA 12 ŞEYHİSA KOŞDAŞ ÖĞRENCİ

595 ŞANLIURFA 13 MEHMET YAŞUK İŞ ADAMI

596 ŞANLIURFA 14 İBRAHİM KAPLAN BANKACI

597 ŞIRNAK 1 ABDULLAH UMRAN EKİNCİ AVUKAT

598 ŞIRNAK 2 FAİK BUĞDAY ZİRAAT MÜHENDİSİ

599 ŞIRNAK 3 NİZAR ÖZDEN DIŞ TİCARET

600 ŞIRNAK 4 ZEKİ BEGİŞ SERBEST

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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