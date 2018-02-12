Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Oleg Slobodyan, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Polonya’ya gönderildiğini bildirdi

12 Şubat 2018, Pazartesi 21:36
Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi
Slobodyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Sınır Muhafızlarının, yasa dışı yollardan Ukrayna'ya giriş yaptığına ve geldiği ülkeye geri dönmesi gerektiğine dair kararı Saakaşvili’ye bildirdiğini ifade etti.

GERİ GÖNDERİLDİ

Slobodyan, “Mahkeme kararına göre bu kişi Ukrayna topraklarında yasa dışı olarak bulunuyordu. Yasaları ihlal ederek geldiği ülkeye (Polonya) yasalara uygun olarak geri gönderildi.” ifadelerini kullandı.

Saakaşvili kısa bir süre önce düzenlenen bir operasyon ile başkent Kiev'de bulunan partisi Yeni Güçler Hareketine ait ofisin yanındaki bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.


İTİRAZI YERİNDE BULUNMAMIŞTI

Lviv Bölge Mahkemesi, Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra geçen yıl Polonya üzerinden Ukrayna’ya pasaport göstermeden taraftarlarının da desteği ile geçen Saakaşvili’nin bu eyleminin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamıştı.

AA


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