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Saakaşvili'ye 3 yıl hapis cezası

Tiflis Şehir Mahkemesi, eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'ye bir cinayet davasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verdi

Saakaşvili'ye 3 yıl hapis cezası
Tiflis Şehir Mahkemesi'nce verilen kararda, Saakaşvili'nin, Birleşik Gürcistan Bankası çalışanı Sandro Girgvliani cinayetinde çıkarlarını korumak için af çıkardığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtildi.

Hakim Giorgi Arevade, Saakaşvili'nin Girgvliani davasından hüküm giyenlere af çıkararak görevine kötüye kullandığının tespit edildiği ve eski Devlet Başkanı'na 3 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.
 

GIRGVLIANI CİNAYETİ


Sandro Girgvliani, 28 Ocak 2006'da Tiflis'teki bir barda İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerle tartışmış, ardından cesedi Tiflis civarında bir vadide bulunmuştu.

Cinayete adı karışanlar 2006'da hapse girseler de Saakaşvili'nin çıkardığı afla 2009'da serbest kalmıştı.

Olayla ilgili, eski Gürcistan Başbakanı Vano Merabişvili de 2014'te, Girgvliani cinayeti davasında görevini kötüye kullanmak ve zanlıları kollamak suçundan 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cinayetin, İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerin azmettirmesiyle işlendiği iddia edilmiş, Saakaşvili'nin de bu nedenle af çıkardığı öne sürülmüştü.


SAAKAŞVILI DESTEKÇİLERİ SUÇLAMALARI REDDETİ


Kararın ardından, Saakaşvili destekçileri ise suçlamaların asılsız olduğunu savunarak eski Devlet Başkanı'nın aktif siyaset hayatından uzaklaştırılmak istendiğini savundu.

Yıllardır hakkındaki tutuklama kararı yüzünden ülkesine dönemeyen ve Ukrayna'da yaşayan Saakaşvili, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanıyor.

Saakaşvili, Kasım 2013'te, yeni Devlet Başkanı Georgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından Gürcistan'ı terk etmişti.

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