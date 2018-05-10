Saati 1000 liraya kendilerini pazarlayan çift yakalandı!

Saati 175 sterline (1000 lira) kendilerini pazarlayan çift yakalanınca, polise yanlış bir şey yapmadıklarını söylediler. Mahkeme çifte bin 50 sterlin (yaklaşık 9 bin lira) ceza kesti

10 Mayıs 2018, Perşembe 15:51
Saati 1000 liraya kendilerini pazarlayan çift yakalandı!
50 yaşındaki David Navaro ve 41 yaşındaki Celia Galan, fuhuş amaçlı bir siteye Peter ve Ann takma isimleriyle, kendilerini yaklaşık 10 yaş daha küçük göstererek kaydoldu.  

2015’te İspanya’nın Barcelona kentinden İrlanda’ya taşınan İspanyol Navaro ve Brezilya doğumlu Galan, saati 175 sterline (1000 TL) erkeklere, kadınlara ve çiftlere kendilerini pazarladı. Siteye koydukları ilanda şu ifadeler vardı:

"Ann güzel yüzlü 30 yaşında bir kadın. Peter de 38 yaşında ince bir adam. İkisi de sizi tatmin etmek istiyor. Erkek, kadın ve çiftleri kabul ediyoruz. Hayatınızdaki en iyi deneyimi yaşayacak ve kesinlikle yine gelmek isteyeceksiniz.”



Ayda 4 bin 300 sterlin (25 bin lira) kazanan çift, sonunda polise yakalandı. Yanlış bir şey yaptıklarını düşünmediklerini, çünkü kendileri dışında kimseyi pazarlamadıklarını söylediler. Avukatları Daragh Hassett de bu eylemin İspanya’da serbest olduğunu belirterek ceza verilmemesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme çifte 525’er sterlin ceza kesti.


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