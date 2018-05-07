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Saba Tümer: Beni de yarışmaya al Acun

Sunucu Saba Tümer, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivior Panorama programına katılan Acun Ilıcalı'yı arayarak "Ben de Survivor'a gelmek istiyorum" dedi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:23
Saba Tümer: Beni de yarışmaya al Acun
Acun Ilıcalı Survivor hakkındaki sorulara yanıt vermek için Survivor Panorama programına katıldı. Sohbet etmek için Acun Ilıcalı'yı arayan Saba Tümer, canlı yayında olduğunu öğrenince kendisine Acun Ilıcalı'dan özel parkur yapmasını talep etti.

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"HAREKETLERİ YAPAMAYACAĞIMA EMİNİM"

"Survivor sevenlerine bir şey söylemek ister misin?" sorusuna cevap veren Saba Tümer, "Sevgilerimi gönderiyorum. Ben de gelmek istiyorum ama seyirci olarak. Oradaki hareketleri yapamayacağıma eminim" diyerek herkesi güldürdü.



"YARIŞTIRMAYI DÜŞÜNDÜM"

Saba Tümer'in yarışmadaki hareketleri yapamayacağı sözlerinin üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Saba ve onun gibileri birleşme partisinde bir araya getirerek yarıştırmayı düşündüm" dedi.


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