Saba Tümer: Beni de yarışmaya al Acun

Survivor Damla Can, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın arkadaşı mı?

"HAREKETLERİ YAPAMAYACAĞIMA EMİNİM"

"YARIŞTIRMAYI DÜŞÜNDÜM"

Çiğdem Saltık

hakkındaki sorulara yanıt vermek içinprogramına katıldı. Sohbet etmek için'yı arayan, canlı yayında olduğunu öğrenince kendisine'dan özel parkur yapmasını talep etti."Survivor sevenlerine bir şey söylemek ister misin?" sorusuna cevap veren, "Sevgilerimi gönderiyorum. Ben de gelmek istiyorum ama seyirci olarak. Oradaki hareketleri yapamayacağıma eminim" diyerek herkesi güldürdü.r'in yarışmadaki hareketleri yapamayacağı sözlerinin üzerine konuşan, "Saba ve onun gibileri birleşme partisinde bir araya getirerek yarıştırmayı düşündüm" dedi.