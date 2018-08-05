Saba Tümer yoga yaptı

Sunucu Saba Tümer'in Instagram paylaşımı olay yarattı. 47 yaşındaki Tümer, arka bahçesinde yoga yaparken çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Saba Tümer'in yoga hareketlerini hiç zorlanmadan yaptığını gören takipçileri şaşkınlık geçirdi. Takipçiler, Saba Tümer'in paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte Saba Tümer'in yoga paylaşımı;





'BİR GÜLME BEKLEDİM'

'İzlerken benim bacaklarım acıdı', 'Beklenmedik hareket' yorumlarını yapan takipçilerin yanı sıra, Saba Tümer'in paylaşımına, 'İlk kez kahkaha atmadığın bir paylaşım gördüm', 'Hep bir gülme bekledim' 'Gülmeden zor durmuşsunuz gibi' diyen takipçileri de oldu.

Saba Tümer'in yoga paylaşımı 70 binden fazla beğeni aldı.