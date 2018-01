Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen'den yeni yatırım mesajı

HER ŞEY 3-5 YILDA DEĞİŞİYOR



ENERJİ ÖN PLANDA OLACAK



2018 YENİLİKLERİN SAHAYA İNDİĞİ YIL OLACAK



ENERJİDE YERLİ VE YENİLENEBİLİRE DÖNMEMİZ GEREK

YATIRIMDA MİLLİ SEFERBERLİK

Adem Özdoğan

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, özel bir televizyon kanalında, Türkiye’de ve dünyada 2017 yılını değerlendirirken, Sabancı Holding’in gelecek hedefleri ve yatırım planlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 2017’de ekonomik olarak olumlu bir yıl geçirdiğini ifade eden Mehmet Göçmen, “Üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüme, yıl sonu beklentisi olarak yüzde 7’lere yaklaşan bir büyüme Türkiye için çok olumlu. Ve biz de 2017’deki finansal performansımızdan çok memnunuz. 2018’de de Türkiye’nin yüksek büyümeye devam edeceği bir yıl olacak. Biz kendi varsayımlarımızla bunu yüzde 5 civarı olarak aldık ama tabi sektörden sektöre değişiyor” dedi.Sabancı Holding’in 2017 yılında yaptığı yatırımlara da değinen Mehmet Göçmen, Brisa’nın ikinci fabrikasını Aksaray’da bitirdiğini, çimentoda da biten projelerin dışında yeni yatırım arayışlarının devam ettiğini, mevcut fabrikalardan birkaç tanesini alabileceklerini belirtti. Mehmet Göçmen, Kordsa’nın geçtiğimiz haftalarda ABD’de imza attığı yatırımla ilgili olarak da şunları söyledi: “Uzay ve havacılık sektörlerine parça yapan bir fabrika olduğu için ABD’de iki fabrikası olan bir şirketi satın aldık. Onunla ilgili kapanış faaliyetleri devam ediyor. Her şey olumlu giderse ilk çeyreğin sonuna kadar fabrika tamamen bize geçmiş olacak. Bu yatırım buradan devam edecek. ABD’de attığımız adım teknoloji transferi açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yeni düzende araştırma ve geliştirmeye hâkim olamayan firmalar çok fazla ayakta kalamayacak. Her şeyin 3- 5 senede değiştiği bir ortama girdiğimiz için ancak teknolojisini geliştirebilenler ayakta durabilecekler. Sabancı Holding’in de en büyük şansı bu. Bir de bugüne kadar çok bahsedilmeyen bir de üniversitemiz var. Üniversitemizle birlikte bir mükemmeliyet merkezi kurmuştuk, Amerika’daki yatırımlarla birleşince bu çok daha anlamlı hale geldi. Bu tür mükemmeliyet merkezlerine de devam edeceğiz. Bu bize büyük bir rekabet avantajı sağlayacak. Bu Amerika’daki yatırımın başka bir iyi tarafı da Türkiye’de yerli ve milli uçak için şu anda projeler var. Onun teknolojisini Türkiye’ye transfer edebilirsek, Türkiye için de bir rekabet avantajıdır bu”Sabancı Holding’in gelecek planlarından da bahseden Mehmet Göçmen, 2018’de de yatırımların devam edeceğinin altını çizdi. “Bizde yatırım hiç bitmez” diyen Mehmet Göçmen, “Bakıldığı zaman 5 milyarı aşkın bir yatırım da 2018 programında var. Bunun önemli bir kısmı yine enerjide dağıtım alanına yapacağımız yatırımlar” şeklinde konuştu.“2018 yılı yeni nesil işlerimizin hayata geçirilmesindeki yıl olacak” ifadelerini kullanan Mehmet Göçmen şöyle devam etti: “2017 yılı biraz hazırlık yılıydı, 2018 yeniliklerin sahaya indiği yıl olacak. Buradaki en önemli değer, bu hızlı değişen dünya koşullarında bizim yönetim anlayışımızdan insan kaynağına kadar her tarafa bakmamız gerekiyor. Çünkü çok çevik, çok esnek çok iş birliklerine açık, çabuk karar verebilen, kararından da dönebilen, risk alabilen yeni bir anlayışa işaret ediyor dünyadaki gelişmeler. Biz de Sabancı Holding’i alt yapısındaki ve kültürel dönüşümündeki yapacağımız yatırımlarla buna hazırlıyoruz. Kendimize uzun yıllardır Türkiye’nin Sabancı’sı dediğimiz için biz de bu ülke insanlarıyla bu ülkenin değerlerini yükseltmeye bir küresel marka haline gelmeyi ve bunu yaparken de yeni nesli tanımlamak istiyoruz. Çünkü Türkiye yeni nesil; dünya yeni nesil; teknolojiler yeni nesil; bilgi çağının ötesine geçildi. Böyle bir ortamda tüm tanımlarımızı yeni nesle göre yapıp 5 yıla kadar da yepyeni bir Sabancı’yı; ikinci bir Sabancı’yı bu yeni nesil etrafında nasıl tasarlayabiliriz ona bakıyoruz. 2018 de bu açıdan ilk yıl ve çok önemli.”Enerjiye daha fazla yatırım yapılmasının önemine de dikkat çeken Mehmet Göçmen, “Biz çok enerji yoğun işlere bakıyoruz veya enerji verimliliğine yeterince yatırım yapmıyoruz. Enerjiye yatırım yapmamız lazım. Enerji ithalatını kısmak için ‘yerli ve yenilenebilir’e dönmemiz lazım. Yerli ve yenilebilir tabiri, Türkiye’nin tüm ihtiyacını görüyor. Büyüyecek ama büyürken cari açığını artırmayacak çünkü yerli yapacak. Enerjide de verime gidecek hem sanayi de hem üretimde hem de dağıtımda karbondan uzaklaşacak ki karbon yoğunluğunu azaltabilsin. Yani bakıldığı zaman çok dengeli bir politika. Geçmişte de hem enerji üretimi ve enerji tüketimi taraflarında da yoğun işler yapan bir kişi olarak bence Türkiye’nin ısrarla, inatla ve azimle bu politikayı sonuna kadar sürdürmesi lazım” dedi.Yeni dönemde yapılacak yatırımlar için yapısal reformların önemli olduğuna da dikkat çeken Mehmet Göçmen, “Halka arzlar sırada bekliyor. 2018’in ilk yarısının bu anlamda canlı ve hareketli geçecek gibi durması gibi durumlara bakıldığı zaman, dış yatırımcının biraz daha Türkiye’ye yönlendirilmesi bunu da ‘milli seferberlik’ hareketi gibi alıp bütün paydaşların bu yönde koordineli bir hareket yapması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi yönünde adım atılması gerekiyor. Yakın geçmişte bunun çok başarışı örneklerini gördüğümüz için tekrar neden olmasın diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.