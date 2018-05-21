Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Pendik’teki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde uygulamadan çağrı alan UBER şoförü, yolcuları almak üzere havalimanının yolcu çıkışına geldi.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP YOLCULARI İNDİRDİLER!

Yolcuları aracına aldıktan sonra yoluna devam edeceği esnada sürücünün aracının önünü, taksici olduğu iddia edilen bir grup tarafından kesildi. Taksicilerin araçtaki yolcuları indirmeye başlamasının ardından UBER şoförü ile grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksiciler yolcuları yaka paça araçtan indirmeye çalıştı.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sürücünün de müdahale etmesi üzerine meydana gelen kavgada, yolcular ve sürücü grup tarafından darp edildi. Vatandaşların araya girdiği kavganın büyümesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kadın yolcular ise "polis" diyerek bağırarak yardım istedi.





POLİS AYIRDI

Bir süre sonra polis ekipleri ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



