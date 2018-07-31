İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Yeni İç Hatlar Terminal Ek Binası, İSG'nin CEO'su Ersel Göral'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Malaysia Airports Holdings adına Dato Izani Ghani ve çok sayıda İSG çalışanı katıldı.

VALİ ŞAHİN: İKİNCİ PİST İLE KAPASİTE 63 MİLYONA ULAŞACAK

"Yol medeniyettir, yol, iletişim, ulaşım bir fırsattır" sözleriyle konuşmasına başlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu son 20 yılda yaşayarak gördük. Nereye bir havalimanı, yol yapıldıysa o şehir gelişti, ilerledi. Bugün onun çok canlı bir örneğini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüyoruz. Bu alan ilk zamanlar eleştiriler nedeniyle uzunca bir süre boş kaldı. Ancak daha sonra bir yönetim ve anlayış değişikliği nedeniyle bir ülkenin nasıl harekete geçirilebildiğini gözlerimizle gördük. 25 milyon kapasiteli diye başlandı 32 milyona ulaştı ve şu anda 41 milyon ama 2. pist ile bu kapasite 63 milyon olacak. İstanbul bununla yetiniyor mu? Hayır yetinmiyor. Dünyanın en büyük havaalanlarından birisini de 50 kilometre batısına yapıyoruz. İki havalimanı birbirleriyle tatlı bir rekabet içerisinde çoğu zaman da dayanışma ile bu ülkenin kalkınmasına hizmet verecek. Bu yatırımlar insanların, ülkelerin birbirlerini daha iyi anlamasına katkı sağlayacak hem de refahın yükselmesine hizmet edecek."

'BÜYÜME DEVAM ETTİKÇE BU TESİSLERE İHTİYACIMIZ OLACAK'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 25 milyon yolcu kapasitesi hedefiyle açıldığını hatırlatan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugün 30 milyonu aşmış durumdayız ve 2. pist inşası devam ediyor. İleri teknolojiyi hataya geçirmek adına birçok proje art arda devam ediyor. Önemli havacılık teknik kuruluşlarının burada olması, daha sonra hizmete girmesini beklediğimiz 2. pist inşaatıyla birlikte hemen bitişiğimizde teknoparkın oluşması bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 2. pist inşaatı biraz uzayan bir inşaat ancak mevcut arazi şartları ve yapı gereksinimleriyle beraber normalde bir pistin çok üzerinde oluşan maliyetler. Bu kadar maliyetli bir pist yapmaya değer mi? sorusu gündeme gelebilir. Ancak getirisi ve götürüsünü hesaplayıp uzun vadeli düşündüğümüzde böyle bir pistin kesinlikle gerekliliği bugünden görülüyor. Üçüncü havalimanımız açılmasına rağmen bu genişleme devam edecek. Türkiye'nin büyümesi deva ettikçe bu tür tesislere ihtiyacımız devam edecek" diye konuştu.

'İLK ALTI AYDA ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYE ULAŞTIK'

İSG'nin CEO'su Ersel Göral, 10 yılda terminal işletmesinin yani sıra otopark, kargo hizmetleri, genel havacılık terminali ve otel hizmetlerini de yürüttüklerini ve hızla büyüyen turizm sektörünün ihtiyaçlarına yönelik önemli aksiyonlar aldıklarını belirtti. 2009-2016 yılları arasında arka arkaya 7 yıl, Avrupa'nın yolcu sayısı artışında en hızlı büyüyen havalimanı olma başarısını elde ettiklerini kaydeden Göral, "Geride bıraktığımız 10 yıl boyunca sayısız ödüle layık görülerek başarılarımızı taçlandırdık. Sabiha Gökçen Havalimanı son olarak geçen yıl elde ettiği yüzde 82.3 zamanında kalkış oranıyla dünyada 8'inci sırada yer alarak ilk 10'a giren tek Türk havalimanı oldu. Bu yıl ise 33 milyon yolcu sayısına ulaştık. Bu sayı, son 10 yılda havalimanını 9 kat geliştirdiğimizin işaretidir. Bu yılın rakamlarına baktığımızda ise; ilk 6 ayda çift haneli büyümeye ulaştık" diye konuştu.

'GEÇEN YILA GÖRE YOLCU ARTIŞI YÜZDE 12'

Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 14.4 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen'den bu yılın aynı döneminde 16.2 milyon yolcunun geçiş yaptığının altını çizen Göral, "Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışımız yüzde 12 oldu. İlk 6 ayda dış hat yolcu sayımız ise geçen yıla göre yüzde 13 artışla 5.2 milyon oldu. İç hat yolcu sayımızı da yüzde 12 oranında artırarak yaklaşık 11 milyona ulaştırdık. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayımız yüzde 7 oranında artarak, 106 bin 631 oldu. Sadece haziran ayında Sabiha Gökçen'i toplam 2.8 milyon yolcu kullandı. Haziran ayında yolcu artışımız geçen yıla göre yüzde 9. Bu artış yine sadece haziran ayında dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 8'dir" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ PİST YIL SONUNDA TAMAMLANACAK'

26 milyon euroya mal olan yeni terminalin, İSG'nin 10.yılı itibariyle başlatılan yatırım hamlesinin ilk adımı olduğunu ifade eden Göral şöyle devam etti:

"İSG olarak bugüne kadar yaklaşık 500 milyon euro yatırım yaptık. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapımı devam eden ve 550 milyon USD'a mal olacak 2. pistin de bu yılsonunda tamamlanmasını bekliyoruz. 2019 yılı itibariyle iki piste sahip toplamda 80 uçuş saatlik kapasitesi olan ve 41 milyon yolcu kapasiteli terminal binalı bir tesis haline geleceğiz. Ayrıca metro inşaatının da önümüzdeki yılın başında tamamlanmasıyla birlikte İSG'den Pendik-Kadıköy metrosuna direkt bağlantı sağlanmış olacak. Bu durum da bize büyük bir avantaj sağlayacak. Yani İSG'den bagajını alıp çıkan bir yolcumuz 35 dakikada Kadıköy'e, 45 dakikada Taksim'e rahatlıkla ulaşılabilecek. Bundan sonra da daha büyük hedefler için, daha kusursuz hizmet verebilmek ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına gece- gündüz çalışmaya devam edeceğiz."



