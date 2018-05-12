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Saç düğümlerinizin anahtarı

Kşisel bakım ürünleri markası Remington, elektrikli saç açıcı tarak Tangled 2 Smooth ile karmaşık ve dolaşan saç krizine son veriyor

12 Mayıs 2018, Cumartesi 15:33
Saç düğümlerinizin anahtarı
Remington, dolaşmış saçlarınızı çok kısa sürede kolayca açmanızı sağlayan Tangled 2 Smooth ile kişisel bakım ürünleri piyasasında büyük bir yeniliğe daha imza atıyor. Saçlarınızın arasında süzülen yumuşak tarak dişleri sayesinde Tangled 2 Smooth, pürüzsüz ve ipeksi saçlara ulaşmak için çektiğiniz acılara son veriyor.

Saçınızı tararken oluşan ağrıları tamamen ortadan kaldıran Tangled 2 Smooth, dolanan saçlarınızla mücadele ederken, sizi kolayca pürüzsüz ve tel tel açılan saçlara kavuşturuyor. Pilli kullanımı ile kolay ve güvenli bir kullanım sunan Tangled 2 smooth; ıslak, nemli veya kuru saçlarda kolayca kullanılabiliyor. Her saç tipine uyumlu yapısı ve koruyucu kılıfıyla Tangled 2 Smooth gittiğiniz her yerde sizlerle olacak.

Çocuklar için özel olarak üretilen mor renk seçeneği ile artık çocuklarınızın saçlarını açmak acı veren bir rutinden, keyifli bir ritüel haline gelecek!

Remington Tangled 2 Smooth Satış Fiyatı: 199.90 TL



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