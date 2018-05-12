Saç düğümlerinizin anahtarı

Elif Bayram

Remington, dolaşmış saçlarınızı çok kısa sürede kolayca açmanızı sağlayan Tangled 2 Smooth ile kişisel bakım ürünleri piyasasında büyük bir yeniliğe daha imza atıyor. Saçlarınızın arasında süzülen yumuşak tarak dişleri sayesinde Tangled 2 Smooth, pürüzsüz ve ipeksi saçlara ulaşmak için çektiğiniz acılara son veriyor.Saçınızı tararken oluşan ağrıları tamamen ortadan kaldıran Tangled 2 Smooth, dolanan saçlarınızla mücadele ederken, sizi kolayca pürüzsüz ve tel tel açılan saçlara kavuşturuyor. Pilli kullanımı ile kolay ve güvenli bir kullanım sunan Tangled 2 smooth; ıslak, nemli veya kuru saçlarda kolayca kullanılabiliyor. Her saç tipine uyumlu yapısı ve koruyucu kılıfıyla Tangled 2 Smooth gittiğiniz her yerde sizlerle olacak.Çocuklar için özel olarak üretilen mor renk seçeneği ile artık çocuklarınızın saçlarını açmak acı veren bir rutinden, keyifli bir ritüel haline gelecek!