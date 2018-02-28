Saç ekimi dahil bütün sağlık hizmetlerinde yabancıya KDV yok

AMAÇ SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK ETMEK

SAÇ EKTİRMEYE GELEN ARAPLAR DA ÖDEMEYECEK

Senim Tanay

33 yıldır uygulanan KDV kanununda değişiklik yapılıyor. Söz konusu tasarı Meclis’e gönderildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal dün yaptığı yazılı açıklama ile KDV düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.Söz konusu düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor olması. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisi'ne tabi olmaya devam edecek.KDV düzenlemesinde yabancılara sağlık hizmetlerindeki KDV muafiyeti şöyle yer aldı: