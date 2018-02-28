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Saç ekimi dahil bütün sağlık hizmetlerinde yabancıya KDV yok

Yeni KDV düzenlemesine göre yabancılar, Türkiye'de aldıkları sağlık hizmetleri karşılığında KDV ödemeyecek. Değişikliğin amacı, sağlık turizminin canlandırılması. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ise herhangi bir değişiklik yok. Yani olunan muayene ve ameliyatlarda KDV ödenmeye devam edilecek

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:19
Saç ekimi dahil bütün sağlık hizmetlerinde yabancıya KDV yok
33 yıldır uygulanan KDV kanununda değişiklik yapılıyor. Söz konusu tasarı Meclis’e gönderildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal dün yaptığı yazılı açıklama ile KDV düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

AMAÇ SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK ETMEK

Söz konusu düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor olması. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisi'ne tabi olmaya devam edecek.

KDV düzenlemesinde yabancılara sağlık hizmetlerindeki KDV muafiyeti şöyle yer aldı:

"Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.

SAÇ EKTİRMEYE GELEN ARAPLAR DA ÖDEMEYECEK

Örneğin bir Alman vatandaşı kalp ameliyatı olmak için Türkiye’yi tercih ettiği zaman aldığı hizmet karşılığında KDV ödemeyecek. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için böyle bir durum söz konusu değil. Saç ektirmeye gelen Arap turistler de vergi ödemeyecek."
 


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