Saç ekimi dahil bütün sağlık hizmetlerinde yabancıya KDV yok

33 yıldır uygulanan KDV kanununda değişiklik yapılıyor. Söz konusu tasarı Meclis’e gönderildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal dün yaptığı yazılı açıklama ile KDV düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.
AMAÇ SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK ETMEK
Söz konusu düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor olması. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisi'ne tabi olmaya devam edecek.
KDV düzenlemesinde yabancılara sağlık hizmetlerindeki KDV muafiyeti şöyle yer aldı:
"Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.
SAÇ EKTİRMEYE GELEN ARAPLAR DA ÖDEMEYECEK
Örneğin bir Alman vatandaşı kalp ameliyatı olmak için Türkiye’yi tercih ettiği zaman aldığı hizmet karşılığında KDV ödemeyecek. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için böyle bir durum söz konusu değil. Saç ektirmeye gelen Arap turistler de vergi ödemeyecek."
Senim Tanay