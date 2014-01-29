Saç ektirme vaadiyle büyük vurgun

POSTA.COM.TR ÖZEL



İnternet üzerinden veya telefon aracılığıyla pazarlanan ürün son aylarda yoğun bir reklam kampanyası yürütüyor ve ABD’den ithal bir formül olduğu iddiasıyla Türkiye pazarında yer edinmeye çalışıyor.

İddiaları dikkat çekici : "Saç ektirmeyin, bizim formülümüzle 1 ayda 17000 saç teli elde edin."

Bu reklama kanıp ürünü kullananlarsa ‘sihirli, mucizevi’ formül yerine tam bir fiyaskoyla karşılaşıyor. Çünkü reklamlarda vaat edilenlerin gerçekle ilgisinin olmadığı ortaya çıkıyor.



ÜÇ BAKANLIK TARAFINDAN YASAKLANDI



‘Mucize Formül’ diye piyasaya sürülen ürünler aslında Türkiye’de 3 bakanlık tarafından yasaklı.

Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu tür ürünlere hem sağlığa zararlı olduğu hem de tüketicileri aldattığı gerekçesiyle yasak getirdi.



Peki saç çıkaran bir formül var mı? Bu soruyu Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur’a sorduk.

'TÜMÜYLE KANDIRMACA'



Cihantimur "Ürünün bili dedi.

Tanıtım metinlerinde de şüphe uyandırıcı ibareler bulunduğuna vurgu yapan Dr. Cihantimur "Reklamda adı geçen ünlüler ya saç ektiren ya da peruk kullanan isimler. Mesela Nicolas Cage ve John Travolta’nın peruk kullandıkları biliniyor. Futbolcu Wayne Rooney ise saç ektirdi. Bu yalanı nasıl uyduruyorlar anlamak mümkün değil. Dünya genelinde kelliğin bilinen tek çözümü saç ektirmek" şeklinde konuştu.



