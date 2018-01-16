Saçınız yağlı ise size bir önerimiz var



Sadece 1 dakikada canlı ve hacimli saçlar

Elif Bayram

Soğuk hava, hava kirliliği gibi dış etkenlerden kolaylıkla etkilenen saçlar, gün içinde hacmini kaybediyor. Yağlanmaya müsait saçlar da bu olumsuzluktan daha fazla etkileniyor. Saçlardaki yağı arındırmak ve hacim kazandırmak için Egos’un geliştirdiği kuru şampuan Refresh, kısıtlı zamana sahip olanların hayatını kolaylaştırıyor.Özel formülü sayesinde saçtaki yağı hızla emen Refresh’in, Acıbadem Üniversitesi’nde yapılan araştırmada saçtaki yağın yüzde 90’ını emdiği kanıtlandı. Hacmini kaybetmiş saçlara anında hareketlilik katan Refresh, saçta beyazlık da bırakmıyor.Kişisel bakımından ödün vermek istemeyenler, suya gerek duymadan sadece 1 dakika içinde Egos Refresh ile canlı ve hacimli saçlara sahip oluyor. Egos Refresh, pratikliği ve hoş kokusuyla da duştan yeni çıkmış gibi ferah bir his veriyor. Egos Refresh Kuru Şampuan: 18,90 TL