Moda Güzellik & Bakım Anne & Çocuk Kadın Sağlığı Beslenme & Diyet Yemek Aşk & İlişkiler Ev-Dekorasyon Alışveriş Astroloji

SON DAKİKA

Saçınız yağlı ise size bir önerimiz var

Günlük hayat koşturmasında kişisel bakımımızı kısa sürede gerçekleştirmemizi sağlayan nitelikli ürünler en büyük kurtarıcımız oluyor. Egos’un kuru şampuanı Refresh, kısıtlı zamanlarda canlı ve hacimli saçlar yaratmasıyla dikkat çekiyor

Saçınız yağlı ise size bir önerimiz var
Soğuk hava, hava kirliliği gibi dış etkenlerden kolaylıkla etkilenen saçlar, gün içinde hacmini kaybediyor. Yağlanmaya müsait saçlar da bu olumsuzluktan daha fazla etkileniyor. Saçlardaki yağı arındırmak ve hacim kazandırmak için Egos’un geliştirdiği kuru şampuan Refresh, kısıtlı zamana sahip olanların hayatını kolaylaştırıyor.

Özel formülü sayesinde saçtaki yağı hızla emen Refresh’in, Acıbadem Üniversitesi’nde yapılan araştırmada saçtaki yağın yüzde 90’ını emdiği kanıtlandı. Hacmini kaybetmiş saçlara anında hareketlilik katan Refresh, saçta beyazlık da bırakmıyor.


Sadece 1 dakikada canlı ve hacimli saçlar


Kişisel bakımından ödün vermek istemeyenler, suya gerek duymadan sadece 1 dakika içinde Egos Refresh ile canlı ve hacimli saçlara sahip oluyor. Egos Refresh, pratikliği ve hoş kokusuyla da duştan yeni çıkmış gibi ferah bir his veriyor. Egos Refresh Kuru Şampuan: 18,90 TL



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sevgilinize sakuranın eşsiz pembesini hediye edin!

Sevgilinize sakuranın eşsiz pembesini hediye edin!
Hassas ciltler için temizlik önerisi

Hassas ciltler için temizlik önerisi

Yağmurlu günlerin şık trendi: Yağmur çizmeleri

Yağmurlu günlerin şık trendi: Yağmur çizmeleri
Zamanı durduran gençlik maskesi

Zamanı durduran gençlik maskesi

90’ların kahverengi tonları!

90’ların kahverengi tonları!
Cilt bakımınızda Seramid etkisini hissedin

Cilt bakımınızda Seramid etkisini hissedin
Dudaklarda metalik renkler trendi

Dudaklarda metalik renkler trendi

Pürüzsüz bir cilt için...

Pürüzsüz bir cilt için...
Sevgililer Günü için hediye önerisi

Sevgililer Günü için hediye önerisi
Soğuk kış günlerine meydan okuyun

Soğuk kış günlerine meydan okuyun

Teknolojinin en şık formu

Teknolojinin en şık formu