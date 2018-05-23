Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in içerinde altın kullanılarak yapılan bölümlerin de olduğu 17 odalı ve 82 metre uzunluğundaki lüks yatı, Basra Körfezi’nde otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Ayrıca lüks yat, rehberlik turlarına da çıkacak. 1981 yılında kendisi için inşa edilen yata, devrik lider hiç binemedi. Şimdilerde lüks yat, Basra limanında otel ve rehberlik hizmeti verecek. Yat içerisinde Saddam’ın başkanlık suiti, altın kaplama banyoları, özel berber koltuğu yer alıyordu. Ayrıca içerisinde ipek perdelerle dekore edilmiş, 17 küçük misafir odası, mürettebat için 18 kabin ve özel kliniklerin yer aldığı yat 2010 yılında 30 milyon dolar karşılığında satışa çıkarılmıştı. Irak hükümeti lüks yata alıcı bulamayınca son 2 yıldır Basra Üniversitesi’ne hizmet vermeye başlamıştı. Yatta ise su altı çalışmaları yapan araştırmacılar kalıyordu. Yatın kaptanı Abdul-Zahra Abdul-Mehdi Salih, “Başkanlık yatı çok iyi durumda. İki motoru ve jeneratörü çalışıyor. Sadece periyodik bakıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Basra limanı sözcüsü Anmar al-Safi ise “Limanın, deniz pilotlarının dinlenebileceği bir istasyon olması gerekiyor” dedi.

İHA