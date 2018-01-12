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Sadettin Saran misket oynadı

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran iki gün önce iş görüşmesi için Malatya'ya gitti

Sadettin Saran misket oynadı
POSTA/HALİL KALMUK

Sadettin Saran Malatya'da bulduğu ilk fırsatta şehri gezdi. Sokak aralarında dolaşırken misket oynayanları görünce, dayanamadı ve çocuklarla birlikte misket oynadı.


SADETTİN SARAN EYLÜL AYINDA BOŞANMIŞTI


Öte yandan Sadettin Saran, Aralık 2011'de aşk yaşamaya başladığı Diş Hekimi Emek Saran ile Eylül 2012'de nikâh masasına oturmuştu. Sadettin Saran Ağustos’ta mahkemeye başvurup boşanma davası açtı. Eylül ayında da boşandı.

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