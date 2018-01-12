Sadettin Saran misket oynadı

POSTA/HALİL KALMUK
Sadettin Saran
Malatya'da bulduğu ilk fırsatta şehri gezdi. Sokak aralarında dolaşırken misket oynayanları görünce, dayanamadı ve çocuklarla birlikte misket oynadı.
SADETTİN SARAN EYLÜL AYINDA BOŞANMIŞTI
Öte yandan Sadettin Saran
, Aralık 2011'de aşk yaşamaya başladığı Diş Hekimi Emek Saran
ile Eylül 2012'de nikâh masasına oturmuştu. Sadettin Saran Ağustos’ta mahkemeye başvurup boşanma davası açtı. Eylül ayında da boşandı.
Saadettin Saran 17. spor okulunu Kırıkkale'de açtı
Sadettin Saran 5 yıllık eşi Emek Külür'den boşanıyor
Elif Bayram