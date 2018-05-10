Sadettin Saran: Seçimlerde Ali Koç'u destekliyorum

Erdinç Şahin

'nde bir söyleşiye katılmak üzere kente gelen, üniversite öğrencileri ile buluştu.Söyleşi öncesi sergi açılışına katılarak, kurdele kesen, üniversite öğrencileri ile yaptığı söyleşide ise soruları cevaplandırdı.Yoğun katılımın olduğu söyleşinin başında Saran Holding hakkında bilgiler veren Sadettin Saran, öğrenim hayatı ve iş kariyeri hakkında da bilgiler verdi.öğrencilerinin sorularına samimi cevaplar veren Saran, söyleşi sonunda İhlas Haber Ajansı muhabirinin Haziran ayında gerçekleştirilecek olankongresi hakkında sorduğu soruya "İki aday var. Bence çekişmeli geçecek ama artık'de bir değişim zamanı olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi benim bir oyum var onu da Ali Koç’a vereceğim" dedi.