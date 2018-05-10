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Sadettin Saran: Seçimlerde Ali Koç'u destekliyorum

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlık yarışında Ali Koç'u destekleyeceğini söyledi. 

Sadettin Saran: Seçimlerde Ali Koç'u destekliyorum
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılmak üzere kente gelen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, üniversite öğrencileri ile buluştu. 

Söyleşi öncesi sergi açılışına katılarak, kurdele kesen Sadettin Saran, üniversite öğrencileri ile yaptığı söyleşide ise soruları cevaplandırdı. 

Yoğun katılımın olduğu söyleşinin başında Saran Holding hakkında bilgiler veren Sadettin Saran, öğrenim hayatı ve iş kariyeri hakkında da bilgiler verdi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin sorularına samimi cevaplar veren Saran, söyleşi sonunda İhlas Haber Ajansı muhabirinin Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe kongresi hakkında sorduğu soruya "İki aday var Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Bence çekişmeli geçecek ama artık Fenerbahçe'de bir değişim zamanı olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi benim bir oyum var onu da Ali Koç’a vereceğim" dedi. 


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