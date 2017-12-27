Şafak Pekdemir Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü ile evlendi

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

Çiğdem Saltık

bugün kıyılan sürpriz nikahı'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.fotoğrafın altına "Bakayım... Vallahi de evlendim" notunu düştü.'in dakikalar içinde soyadını da '' olarak değiştirmesi gözlerden kaçmadı.de aynı fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına ''Beyaz eşya almaya gidiyorum'' notunu yazdı.1988 yılında dünyaya gelenBeykent Üniversitesi'nde okudu. Burada Güzel Sanatlar ve Oyunculuk bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynadı.en son başrollerini Tolgahan Sayışman ve Amine Gülşe'nin paylaştığı Asla Vazgeçmem ile izleyici karşısına çıkmıştı.