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Şafak Pekdemir Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü ile evlendi

CNN Türk'ün ekran yüzü olan Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü oyuncu Şafak Pekdemir ile evlendi
 

Şafak Pekdemir Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü ile evlendi
Oyuncu Şafak Pekdemir, bugün kıyılan sürpriz nikahı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Şafak Pekdemir fotoğrafın altına "Bakayım... Vallahi de evlendim" notunu düştü.

Şafak Pekdemir'in dakikalar içinde soyadını da 'Mengü' olarak değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

Burak Mengü de aynı fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına ''Beyaz eşya almaya gidiyorum'' notunu yazdı.





(Nevşin Mengü ve avukat kardeşi Burak Mengü)

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesi'nde okudu. Burada Güzel Sanatlar ve Oyunculuk bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynadı.

Şafak Pekdemir en son başrollerini Tolgahan Sayışman ve Amine Gülşe'nin paylaştığı Asla Vazgeçmem ile izleyici karşısına çıkmıştı.



 
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