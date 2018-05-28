Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilik yaparken görüntülendi
İYİ Parti’nin 24 Mart’ta Trabzon’daki mitinginde bir yankesici, bir partilinin 1600 TL ve 400 dolarını çalmıştı.
Polis, 160 saatlik kamera görüntülerini inceleyip yankesiciyi buldu. Ankara’da yakalanan yankesicinin, çok sayıda sabıkası olan Yavuz Sezer olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Yavuz Sezer, komedyen Şafak Sezer’in ağabeyi.
İLK DEĞİL
Sorgusu tamamlanan Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturmada, tutuklanan Yavuz Sezer’in, benzer suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi.