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Saffet Sancaklı'dan eşi Hülya Sancaklı için duygulandıran paylaşım

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'yı ölüm yıl dönümde unutmadı. Saffet Sancaklı Twitter hesabından eşiyle birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaşarak "Mekanın cennet olsun meleğim" notu düştü

03 Şubat 2018, Cumartesi 12:30
Saffet Sancaklı'dan eşi Hülya Sancaklı için duygulandıran paylaşım
Eşi Hülya Sancaklı'nın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, özlemini dile getirdi.

Saffet Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştuSaffet Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu

Saffet Sancaklı fotoğrafa "Mekanın cennet olsun meleğim" notunu düştü.


Saffet Sancaklı'nın sosyal medyadaki takipçileri ise fotoğrafa çok sayıda yapıp sabır diledi.

HÜLYA SANCAKLI NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın öğretmen eşi Hülya Sancaklı, geçen 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunmuş ve 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 1 Şubat 2017'de hayatını kaybetmişti.

Saffet Sancaklı kimdir?Saffet Sancaklı kimdir?

MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendini vurduMHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendini vurdu

 


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