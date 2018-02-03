Saffet Sancaklı'dan eşi Hülya Sancaklı için duygulandıran paylaşım

Saffet Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu

HÜLYA SANCAKLI NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Saffet Sancaklı kimdir?

MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendini vurdu

Senim Tanay

Eşi Hülya Sancaklı'nın ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, özlemini dile getirdi.Saffet Sancaklı fotoğrafa "Mekanın cennet olsun meleğim" notunu düştü.Saffet Sancaklı'nın sosyal medyadaki takipçileri ise fotoğrafa çok sayıda yapıp sabır diledi.MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın öğretmen eşi Hülya Sancaklı, geçen 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunmuş ve 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 1 Şubat 2017'de hayatını kaybetmişti.