Safra kesesi rahatsızlığı hastalıkları da tetikliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, safranın depolanmasını sağlayan ve besinlerin sindirilmesi için önemli olan safra kesesinin yüksek kolesterol ve şişmanlık nedeniyle taş oluşturabildiğini ve ameliyatla tedavi edilebildiğini söyledi. Op. Dr. Kemiksiz, "Safra kesesi hastalıkları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Safra kesesi hastalıkları; şişkinlik, hazımsızlık, karın ve sırt bölgesinde ağrı gibi şikayetlerle kendini belli eder. Tanı ultrasonografi ile konur. Safra kesesinde bulunan küçük taşlar zamanla kanalı tıkayıp sarılık, iltihap ve akut pankreatit hastalıklarına neden olabilir. Bu durumda safra yolu taşları için ERCP yapılır. Sarılık giderildikten sonra hasta operasyona alınır. Safra kesesi taşı olanlarda safra kesesi kanseri görülme olasılığı artar" dedi.

Ameliyatların, hastanın durumuna göre hazırlık süresi de dahil ortalama 30 dakika sürdüğü bilgisini veren Özel Gözde İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, genelde 40-50 yaş üzerindeki kişilerde ve kilolu bayanlarda görülen bu hastalığın tedavisinde kapalı (Laparoskopik) ameliyat tekniğiyle tedaviyi gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Kemiksiz, "Taş üretmeye başlayan safra kesesi, fonksiyonunu yitirdiği için alınması gerekiyor. Laparoskopik yöntemde küçük kesilerle yaptığımız ameliyatlarda, açık ameliyata oranla ağrı sızı daha az oluyor. Hasta çok daha çabuk iyileşebiliyor ve günlük yaşamına geri dönebiliyor. Fıtık riski de ortadan kalkıyor” diye konuştu.

Safra kesesi rahatsızlığı şüphesi ve belirtileri görülen kişilerin mutlaka bir an önce uzman hekim tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Kemiksiz, erken tanı ve tedavinin başarılı sonuçlar verdiğini de sözlerine ekledi.