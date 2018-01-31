Safra kesesinden 550 taş çıktı!



SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Haber Merkezi

Bolu’da yaşayan Hamiyet Özusta, karın ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne gitti.Hastanede yapılan tetkiklerde, safra kesesinde taş olduğu belirlenen Özusta, ameliyata alındı. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Rıdvan Çakmaz tarafından ameliyat edilen Özusta’nın safra kesesinden küçük boyutlarda 550 taş çıkarıldı.Taşlar, plastik bardağın yarısını doldurdu. Operasyonun ardından Hamiyet Özusta’nın sağlığına kavuştuğu belirtildi.DHA