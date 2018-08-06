Sağanak yağış geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Hafta sonu Silivri'ye akın eden İstanbullular bugün ise kendilerini serin sulara bıraktı. Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'da, sıcak havadan bunalan vatandaşlar Sarayburnu sahilinde denize girerek serinledi. İstanbul'da sıcak hava yarın da etkili olacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre ise Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor.

İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu:

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

5 günlük hava durumu tahmininde Çarşamba günü Kuzey bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü Kırklareli'nden başlayan sağanak yağış yavaş yavaş etkisini azaltacak. Cumartesi günü de Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.