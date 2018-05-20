Sağanak yağış ve dolu Kütahya’da etkili oldu

Sağanak yağış ve dolu Kütahya’da etkili oldu Kütahya’da etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, şiddetini arttırarak dolu yağışı ile birlikte devam etti