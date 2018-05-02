Sağlığınıza zarar vermeden saçlarınızı renklendirin

Senim Tanay

Bir İspanyol kozmetik markası olan Naturtint sadece saç boyası değil, aynı zamanda organik şampuan, saç kremi gibi bir çok saç bakım ürünleri de üretiyor.Çok sıkı bir biçimde üretimi denetlenen Naturtint saç boyalarında amonyak, alkol, paraben, gibi saç derisine zarar veren maddeler bulunmuyor yani ürünlerin içeriğindeki formül tamamen doğal materyallerden oluşuyor.Vegan kullanıma uygun olarak üretim yapan Naturtint, Türkiye'de sadece Watsons ile Rossmann mağazaları ve kendi internet sitesi üzerinden satış yapıyor.