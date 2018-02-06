Sağlık Bakanı açıkladı: 27 bin sağlık personeli, 10 bin doktor alınacak

'DÜNYA ORTALAMASINDA İYİ YERDEYİZ'

19 BİN İŞÇİ ALINACAK

'YARGI KARARINI VERECEKTİR'

Mehmet Nuri Turan

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.Millletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'nin, sağlık alanında ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan ülkelerden biri olduğunu belirtti.Demircan, "Kara ambulansımız 2002'de 500 civarında iken, şimdi 5 binin üzerinde kara ambulansımız var. Öbür taraftan hava ambulanslarımız, uçak ambulansımız, deniz ambulansımız var. Yine ambulansla yaralılara ulaşma noktasında da şehir merkezleri ve şehir dışı ulaşım açısından dünya ortalamasının iyi yerindeyiz." açıklamasında bulundu.Ambulans merkezlerinin ve 112 Acil merkezlerinin nüfusa ve ulaşıma göre değerlendirildiğini ve yenileştirildiğini aktaran Demircan, "Türkiye ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada." ifadesini kullandı. Demircan, diyaliz cihazlarını ve donanımları yerleşimlerdeki nüfusa ve talebe göre değerlendiklerini ifade ederek, Haymana'daki sorunu çözeceğini kaydetti.Güvenlik soruşturmalarının, yasa ve KHK'ler gereği yerine getirilen bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Demircan, güvenlik soruşturması sonuçlanan sağlık çalışanlarının atamalarının gerçekleştirildiğini aktardı. Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi:"Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak." TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin görevleri arasında bulunduğunu anımsattı.Demircan, "Tabipler Birliği'nin, son dönemde Türkiye'nin, milletin değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var. O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi. TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik operasyonları sırasında özellikle son haftada çok şehidimiz ve yaralımızın olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Başkanlık Divanı olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.AA