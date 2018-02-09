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Sağlık Bakanı açıkladı: 'Tek tip' sigara paketleri yolda

Sigara paketleriyle ilgili çalışmaları olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sigara paketlerinde 'tek tip' uygulamasına gidileceğini duyurarak, "Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız" dedi

09 Şubat 2018, Cuma 17:17
Sağlık Bakanı açıkladı: 'Tek tip' sigara paketleri yolda
Antalya'da düzenlenen "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara yasağı ile ilgili yeni düzenleme geldiğini söyledi.

Ahmet  Demircan, "Sigara, halk ve insan sağlığı için tehdit. Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlıyı, milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp, kurtulmalı. Bu konuda da yapılan düzenlemelerin uygulamalarını takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler de yapılacak. Sigara paketleriyle ilgili çalışmamız var. Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız. Sigarayı bırakma noktasında 'Alo 171' hattından sigarayı bırakmak isteyenler yardım alabilir. Onlara her türlü destek verilecek. Sigarayla mücadele konusunda toplum olarak ısrarcı olmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



 


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