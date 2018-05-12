

ZİYARET EDİP BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım’ın programına katılmak üzere Sivas’tan karayolu ile Erzincan’a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, meydana gelen kazayı fark edip konvoyu durdurdu.Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru Ayhan Demir (48) ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu’na (18) ilk müdahaleyi Bakan Demircan yaptı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Demircan, yaralıların şuurlarının açık olduğunu belirtti. Yaralıların İstanbul’dan gelirken kaza yaptıklarını kaydeden Bakan Demircan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.