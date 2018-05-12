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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başbakan Binali Yıldırım’ın programına katılmak üzere karayolu ile Sivas’tan Erzincan’a gelirken güzergahı üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Bakan Demircan, yaralıları kaldırıldıkları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yaptı
Başbakan Binali Yıldırım’ın programına katılmak üzere Sivas’tan karayolu ile Erzincan’a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, meydana gelen kazayı fark edip konvoyu durdurdu.

Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru Ayhan Demir (48) ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu’na (18) ilk müdahaleyi Bakan Demircan yaptı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.


ZİYARET EDİP BİLGİ ALDI


Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Demircan, yaralıların şuurlarının açık olduğunu belirtti. Yaralıların İstanbul’dan gelirken kaza yaptıklarını kaydeden Bakan Demircan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
 


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