Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni sistemi açıkladı: Sağlıkta harcamalar tek elden yapılacak

SİSTEM NASIL İŞLEYLECEK?

ÇİM'LERİN SAYISI ARTACAK

ÖZELE BİR UYARI DAHA

Adem Özdoğan

Hükümet, sık sık yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen sağlık harcamalarına yeni düzen getiriyor. Bundan böyle sağlık harcamaları, “tek elden” yürütülecek. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan TBMM’deki sohbetinde şunları kaydetti:“Biz, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile birlikte hastanelerimizin ihtiyacı olan malzemeleri merkezi alım yöntemiyle almaya çalışıyoruz. DMO önümüzdeki günlerde alımları yapacak. Hem devletin pazarlık gücü artmış olacak standartları takip etme imkanı doğacak hem de hastaneler ağır bir yük altından kurtarılmış olacak. 850 hastanemiz var 850 ayrı ayrı alım merkezi düşünün. Bunların ihalesi şartnamesi itirazlar vs. Her hastane kendi bütçesinden alacak. Böylece toplu alımlarla bütçe tasarrufu sağlanacak, referans fiyatlar oluşturulacak, yenilik, yerlilik, teknoloji transferi ve girişimciliğin desteklenmesı hayata geçirilecek ve son olarak hızlı, tek elden, sürdürülebilir bir şekilde alım gerçekleşecek. Devletin eli güçlenecek. Standartlar oluşacak ve hastaneler ağır bir yükün altından kurtulmuş olacak.”Edinilen bilgilere göre uygulamada DMO sağlık malzemelerini alıp tek merkezde stoklayacak. Her hastane, her hekim stoktaki malzemenin ne olduğunu ortak bilgisayar sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca hekimler her hastanenin deposunu da görebilecek. İstediği malzeme merkezde yoksa, hangi hastanede varsa oradan talep edebilecek. Bu uygulamada PTT’ye de önemli bir görev düşecek. Bir hekim merkezi sistemde bir istek formu açtığında devreye PTT sokulacak ve ilgili hastanenin deposundan alıp, talepte bulunan hastaneye o malzemeyi götürecek. Merkezi sistemde malzemeyi alan diğerine borçlu olacak. Ortak ödeme olduğu için parasal boyut krize dönüşmeyecek.Demircan, cinsel istismar vakaları başta olmak üzere çocuklara yönelik çalışan Çocuk İzleme Merkezleri’nin sayısının artırılacağını ve ulaşılabilirliğinin genişleyeceğini kaydetti. Demircan, “ÇİM’ler bu alanda önemli bir işlev görüyor ve gelişen tablo dikkate alındığında 2018’de sayı artacak. Bunun için ihtiyaç duyulan bütçede sakıntı yaşanmayacak” dedi.Kısa süre önce bir genelge ile özel hastanelerin dikkatini çeken Demircan, acil hasta kabulü yapmaları ve para almamaları konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Demircan, “2018’de denetimler sıklaşacak. Bunun için gerekli personel ve programlarımızı oluşturduk. Özel hastaneler acile bakmak para almamak zorunda. Yataklarını da gerekirse acil için ayırmak zorunda. Gerekli cezaları da veriyoruz. Bu işi 2018’de daha da sıkı takip edeceğiz” diye konuştu.