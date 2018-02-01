Sağlık Bakanlığı açıkladı... Nisan ayında sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni açıklama geldi. Daha önce 55 bin sağlık personeli alınacağını açıklayan Ahmet Demircan, sağlık personeli alımlarnın 2018 nisan ayında olacağını belirtti. Peki sağlık personeli alımı hangi kadroya kaç kişi alınacak, sağlık teknisyeni, ebe, hemşire alımları nasıl olacak, kaç doktor atanacak? İşte cevabı...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Bakan Ahmet Demircan "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız."
demişti.
ALIMLAR NİSAN AYINDA
Bakan Ahmet Demircan yaşanan hekim, hemşire ve personel sıkıntısını nisan ayında yapacakları personel alımları ile çözeceklerini ifade etti.
Senim Tanay