Sağlık Bakanlığı açıkladı... Nisan ayında sağlık personeli alınacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

ALIMLAR NİSAN AYINDA

Senim Tanay

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni açıklama geldi. Daha önce 55 bin sağlık personeli alınacağını açıklayan Ahmet Demircan, sağlık personeli alımlarnın 2018 nisan ayında olacağını belirtti. Peki sağlık personeli alımı hangi kadroya kaç kişi alınacak, sağlık teknisyeni, ebe, hemşire alımları nasıl olacak, kaç doktor atanacak? İşte cevabı...Bakan Ahmet Demircan "demişti.Bakan Ahmet Demircan yaşanan hekim, hemşire ve personel sıkıntısını nisan ayında yapacakları personel alımları ile çözeceklerini ifade etti.