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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yeni diyaliz merkezi açılmayacak

Sağlık Bakanlığı, hasta başına düşen diyaliz merkezinin yeterli sayıya ulaştığını söyleyerek bu yıl yeni bir diyaliz merkezi açılmayacağını açıkladı

11 Ocak 2018, Perşembe 11:08
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yeni diyaliz merkezi açılmayacak
Sağlık Bakanlığı verilere göre ülke genelinde 55 bin 756 diyaliz hastası için 13 bin 884 diyaliz cihazı hizmet veriyor. Ortalama bir cihaza 4,01 hasta düşüyor. Hem diyalize giren hem de diyaliz cihazı açısından İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekiyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre İstanbul’da 9 bin 883 diyaliz hastasına 2 bin 247 cihaz düşerken Ankara’da 3 bin 656 hastaya 947 cihaz, İzmir’de 3 bin 646 hastaya 906 cihaz, Bursa’da ise bin 935 hastaya 459 diyaliz cihazı düşüyor.

TÜRKİYE'DEKİ DİYALİZ CİHAZI SAYISI İSTENEN SEVİYEDE

Sağlık Bakanlığı böbrek hastaları için bir anlamda böbrek görevi gören diyaliz cihazı sayısının ülke genelinde istenen seviyeye geldiğini belirtti. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ile "2018 Yılı Diyaliz Merkezi Planlaması" ile ilgili yazı gönderdi. Her yıl kasım ve aralık ayında bir sonraki yıl açılacak olan diyaliz merkezlerini belirleyen Sağlık Bakanlığı, bu yıl yeni diyaliz merkezi açılmasına ihtiyaç olmadığını tespit etti. Yeni merkezlerin açılması ile ilgili çalışma, hasta sayısı 5’i aştığında bölgelerde yeniden değerlendirilecek.
 


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